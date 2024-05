Show da Madonna: mais de 300 veículos multados

A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal atuaram no show da Madonna com mais de 1.130 agentes com foco no ordenamento urbano e do trânsito, fiscalização do estacionamento irregular, de táxis, veículos de aplicativos, transporte complementar e no auxílio à segurança pública. As ações acarretaram na desmobilização de quatro cercadinhos feitos por ambulantes ilegais na praia de Copacabana, em frente ao palco do show. Os cercadinhos estavam demarcados com sacos de areia e caixas de cerveja.

Na ação, também foram aprendidos mais de dois mil itens como garrafas de vidro, bebidas diversas, cigarros eletrônicos, botijões de gás e uma grelha de churrasco. Guardas municipais também realizaram duas abordagens para coibir churrasqueiras acesas e 30 acampamentos, práticas que são proibidas nas praias do Rio de Janeiro.

As equipes também aplicaram 366 multas de trânsito e removeram 156 veículos estacionados irregularmente.

Nas fiscalizações de táxis e veículos de aplicativos, um táxi foi flagrado realizando cobrança no “tiro”. O motorista cobrou R$200,00 a um turista para uma corrida que, em média, no taxímetro, custaria cerca de R$ 60,00. Um veículo de aplicativo também foi pego realizando cobrança indevida e foi contatada a atividade de transporte pirata.

O patrulhamento preventivo das equipes também acarretou *na apreensão de um adolescente por furto de celular* e na prisão de dois homens por tentativa de furto e outro por dano a uma viatura da SEOP, além de ter culminado na apreensão de 59 facas e objetos perfurocortantes.

Durante a operação, as equipes da GM-Rio também distribuíram 320 pulseiras de identificação para crianças, ao longo do dia 04, nas areias da Praia de Copacabana. Também foram registradas 10 abordagens de orientação a praticantes de esportes aquáticos, como stand up padle e canoa havaiana, que estavam proibidos na orla. A GM-Rio atuou em conjunto com a Capitania dos Portos, na fiscalização e monitoramento do tráfico aquaviário durante o Show da Madonna com foco na segurança. Ainda foi registrado o salvamento de um casal no mar, que estavam com dificuldade de retornar para a praia, se afogando.