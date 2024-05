Turista grava momento em que é roubado em show da Madonna; confira

Um turista do Maranhão que veio para o Rio assistir ao show gratuito da Madonna em Copacabana acabou filmando o assalto do próprio telefone por acidente na noite deste sábado (04). No vídeo, que repercutiu nas redes sociais, é possível ver o momento em que um suspeito chega correndo e sai correndo com celular do maranhense. Confira:





Identificado como Sérgio Moura, a vítima informou ao jornal "O Dia" que conseguiu alcançar o suspeito depois e que policiais que patrulhavam o local o auxiliaram a recuperar o telefone, que ficou intacto. Ele não chegou a registrar ocorrência. A tentativa de furto aconteceu antes da apresentação.