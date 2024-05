Ritmistas da Viradouro tocam ao lado da rainha do pop

Três percussionistas da Unidos do Viradouro e da escola mirim da atual campeã do Carnaval do Rio ajudaram a abrilhantar o show histórico de Madonna em Copacabana na noite deste sábado (4).

Sob o comando do músico Pretinho da Serrinha, que montou uma bateria com 20 crianças e jovens integrantes das escolas de samba para se apresentar ao lado de Madonna, Caio Gonze (16 anos), Nicole Gonçalves (19 anos) e Pedro Felipe (11 anos) estão no seleto grupo.

O felizardo trio aproveitou cada instante de contato com Madonna, que ensaiou com a turma por quatro dias seguidos, das 14h às 2h da manhã. Uma rotina nada puxada para quem sabe que vive um momento único e que irá marcar para sempre suas promissoras carreiras.

"Estamos todos vivendo um sonho. Ela é muito maneira, é a rainha do pop e trata a todos muito bem", conta Caio Gonze, que toca repique na Viradouro e é mestre de bateria da escola mirim Virando Esperança.

Madonna coordenou os ensaios diretamente e instruiu o elenco a interagir bastante com ela. A cantora Pabllo Vittar treinava junto, já que o número dela com a estrela maior da "Celebration Tour" é justamente na presença da jovem bateria.

"A Madonna disse ter ficado impressionada por sermos tão jovens e tocarmos bem. E pedia sempre pra olharmos diretamente pra ela nos ensaios na hora da dança, pra interagirmos na coreografia e sorrirmos bastante porque estamos vivendo um momento de alegria. Ela deixou a gente muito à vontade", acrescenta o jovem percussionista.

Para jovens sambistas, 'ficha ainda não caiu'

Nicole Gonçalves, também ritmista da Viradouro e da escola mirim, tocou chocalho no show e não esperava encontrar uma Madonna tão empolgada nos longos encontros.

"Ela é maravilhosa, animada, super simpática. Estou sentindo um frio na barriga, minhas mãos estão suando o tempo todo. Afinal, é inimaginável estar vivendo essa experiência gigante. Minha ficha ainda não caiu, estou realizando um sonho", celebra Nicole, ansiosa antes de iniciar o evento.

Também da Viradouro, Pedro Felipe, na caixa, na bateria montada especialmente para o show, foi mais econômico na hora de expressar o que achou do momento histórico:

"Estou muito feliz e a Madonna também falou que está muito feliz. Ela é muito legal".

Leia também:

➢ Balão cai próximo a palco de show da Madonna em Copacabana

➢ Dublê de Madonna sobe ao palco e confunde público em Copacabana