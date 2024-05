Balão cai próximo a palco de show da Madonna em Copacabana

Um balão, com aproximadamente 20 metros, caiu nas águas de Copacabana, Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (04), próximo ao palco onde a cantora americana Madonna se apresenta nesta noite. Apesar dos susto, o artefato caiu no mar e não houve feridos ou danos a estrutura.

O momento foi registrado por um instrutor de stand-up paddle do grupo SupCopa. Segundo ele, o balão aparentava estar carregando fogos de artifício. O artefato flutuou por alguns minutos antes de cair, por volta por volta de 7h30, a cerca de 300 metros da faixa de areia do Posto 3.

Como caiu na água, a queda do balão não deixou feridos. Não havia embarcações próximas no momento da queda e, até a tarde deste sábado (04), não haviam registros de resgate de balão no local. Soltar balões, assim como transportá-los, fabricá-los ou vendê-los, configura crime ambiental, com pena de multa ou reclusão de um a três anos.