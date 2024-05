Colubandê recebe a Caravana de Arte e Lazer neste domingo (5)

O Projeto estará presente no bairro Colubandê neste domingo (5) - Foto: Divulgação

A Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar mais uma edição do projeto “Caravana de Arte e Lazer”, neste domingo (5), das 9h às 13h, no bairro Colubandê.

A Caravana, que vai acontecer na Rua Hugo Gonçalves esquina com a Rua Vigílio Lúcio, leva aos moradores diversas atividades, como brincadeiras lúdicas, práticas esportivas e artísticas, a presença de personagens vivos, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.

O projeto foi criado com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Dezenas de bairros já receberam a Caravana de Arte e Lazer, implementada em outubro do ano passado, atendendo milhares de gonçalenses.



Serviço:

Caravana de Arte e Lazer

Data: 05/05

Local: Rua Hugo Gonçalves esquina com a Rua Vigílio Lúcio (em frente ao salão de festas Aldre), no bairro Colubandê

Horário: das 9h às 13h