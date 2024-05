Itaboraí 191 anos: Encontro de Carros Antigos será promovido na Praça Marechal Floriano Peixoto

A partir das 18h, a população poderá aproveitar essa festa preparada para toda família, com muito entretenimento e show de rock clássico, com dj NeoNyx e Banda Fullgas - Foto: Divulgação

Abrindo o primeiro final de semana de maio, neste sábado e domingo (04 e 05/05), a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, receberá o Encontro de Carros Antigos. Nesta edição, a Associação de Veículos Antigos de Itaboraí (AVAI), com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, preparou uma programação especial para os amantes dessa exposição, que é tradição no município e que já faz parte do calendário de festejos que marcam os 191 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí.

No sábado (06/05), o evento terá início às 15h, com uma carreata que sairá da Praça Marechal Floriano Peixoto e seguirá até o bairro Santo Expedito, prosseguindo para Venda das Pedras e com retorno para a principal praça da cidade. A partir das 18h, a população poderá aproveitar essa festa preparada para toda família, com muito entretenimento e show de rock clássico, com dj NeoNyx e Banda Fullgas.

Já no domingo (07/05), a festa começa mais cedo, às 8h, com mais de 300 carros em exposição e show com a Banda Clássicos do Rock. Os carros em exposição remetem às décadas de 60 e 70, mostrando a elegância da época, com muito charme e estilo. O evento conta ainda com apoio das secretarias municipais de Transporte, Segurança e de Saúde.

Serviço

Encontro de Carros Antigos de Itaboraí

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro

Dia: 4 e 5 de maio (sábado e domingo)