'Bruninho' in Brasil: Bruno Mars anuncia shows em outubro

As apresentações do artista no Brasil acontecem em outubro - Foto: Reprodução/redes sociais

As apresentações do artista no Brasil acontecem em outubro - Foto: Reprodução/redes sociais

O cantor Bruno Mars anunciou, nesta quinta-feira (2), que irá retornar ao Brasil para uma sequência de quatro shows, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

As apresentações acontecem no dia 4 de outubro, no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro; Nos dias 8 e 9 de outubro, no Morumbi, em São Paulo e no dia 17 de outubro no Mané Garrincha, em Brasília. A informação foi confirmada com exclusividade ao portal Hugo Glosss, pela Live Nation e pela Ticket Master.

Leia mais

Cinema Público de Maricá, Cine Henfil, apresenta 'Mussum, O Filmis'

Sesc Quitandinha recebe mostra Dos Brasis dedicada à produção negra



Cartazes com a frase “the return of Bruninho” apareceram em diferentes cidades do Brasil na última quarta-feira (1), o que gerou a ansiedade dos milhares de fãs do cantor espalhados pelo país. O cantor Bruno Mars e a produtora de eventos Live Nation compartilharam as imagens nas redes sociais.



Bruno Mars retorna ao Brasil com uma sequência de 4 shows | Foto: Divulgação

Ingressos

Clientes do Banco Santander tem pré-venda exclusiva entre os dias 6 e 7 de maio, começando às 9h, online, e às 11h, na bilheteria oficial para os shows de São Paulo. Já para os shows no Rio de Janeiro e Brasília, as vendas começam às 11h online e 13h nas bilheterias oficiais.

Já para o público geral, a venda começa no dia 8 de maio, a partir das 9h online e 11h na bilheteria oficial para os shows em São Paulo. No Rio e em Brasília, os ingressos poderão ser comprados a partir das 11h online e 13h nas bilheterias oficiais.

Os ingressos estarão disponíveis no www.ticketmaster.com.br e, sem taxa de serviço, nas bilheterias oficiais.

Esta será a quarta vez do artista em terras brasileiras, após uma passagem icônica em 2023, quando o artista se apresentou em São Paulo, no festival 'The Town', para mais de 100 mil pessoas por dia. Em suas performances, o artista fez brincadeiras com o público e tocou o instrumental do clássico 'Evidências', de Chitãozinho e Xororó.

Serviço

Rio de Janeiro— Estádio Nilton Santos (04/10)

- Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

- Pista | Cadeira Sul — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

- Cadeira Inferior | Leste e Oeste — R$ 400 (meia) a R$ 800 (inteira)

- Cadeira Superior | Leste e Oeste (A e B) — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

São Paulo — Estádio MorumBIS (08 e 19/10)

- Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

- Pista — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

- Cadeira Inferior — R$ 390 (meia) a R$ 780 (inteira)

- Cadeira Superior — R$ 430 (meia) a R$ 860 (inteira)

- Arquibancada — R$ 235 (meia) a R$ 470 (inteira)

Brasília — Arena BRB Mané Garrincha (17/10)

- Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

- Cadeira Inferior — R$ 395 (meia) a R$ 790 (inteira)

- Arquibancada — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)