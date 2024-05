Cantor Gaab, filho de Rodriguinho, celebra boa sucesso de novo projeto

O cantor Gaab, conhecido pelos sucesso "Tem Café" e "Só Olha", foi a atração desta quinta (02) do programa Rádio Mania Ao Vivo e aproveitou a passagem por Niterói para conversar com OSG sobre a boa fase que tem experimentado na carreira, desde o lançamento do último trabalho, o álbum "Guias e Ondas - Ao Vivo".

Lançado entre o último semestre do ano passado e o início de 2024, o disco traz uma novidade para o currículo do cantor: a dança. Para aproveitar o clima mais pop do novo disco, o cantor passou a aproveitar para se soltar no palco e trazer momentos mais dançantes para seus shows. Segundo Gaab, a novidade foi um divisor de águas para seu trabalho.

"Estou muito feliz porque esse lançamento significou uma revolução na minha vida. Foi o momento em que eu conheci a dança. Eu sempre vivi de música, mas pude conhecer a arte de uma outra maneira [com a dança]", celebrou o artista, que mostrou um pouco da habilidade no palco da Rádio Mania.

A apresentação no Mania Ao Vivo foi sua primeira como artista solo. Apesar disso, ele já esteve nos estúdios da emissora em outras duas ocasiões. A primeira foi acompanhando um show de seu pai, o cantor e ex-BBB Rodriguinho. Já a segunda visita aconteceu como parte da turnê "Legado", junto do pai e do tio, o músico Mr. Dan.

Novo trabalho significou "revolução" na carreira, segundo cantor | Foto: Layla Mussi

Nesta quinta (02), ele retornou no embalo de seu mais recente lançamento, a versão Deluxe do álbum "Guias e Ondas", lançada no mês passado. A recepção do público tem sido bastante positiva, ele conta.

"Foi muito bom poder estar lançando esse último pedaço [do álbum] para o público. Foi muito maneiro o jeito que as pessoas conseguiram entender o que a gente está querendo passar. Eu acho que nosso trabalho é sempre poder dar o nosso melhor, entregar o melhor, e tenho certeza que o 'Guias e Ondas' teve muito disso. Só gratidão, fase boa demais", compartilha o artista.

Gaab é filho do cantor Rodriguinho e sobrinho de Mr. Dan | Foto: Layla Mussi

Gaab tem 25 anos e começou a carreira como compositor aos 14 anos, com uma música no álbum do cantor Thiaguinho. Desde então, em carreira solo, já acumula cinco álbuns de estúdio e três trabalhos ao vivo, além de participação em sucessos de outros artistas como Marília Mendonça e 1Kilo.