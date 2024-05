Autores de Maricá marcam presença na Bienal do Livro Bahia 2024

Editora Proverbo, de Maricá, representou escritores da região metropolitana do Rio no evento - Foto: Divulgação

A Bienal do Livro Bahia chega ao fim nesta quarta-feira, 1º de maio, depois de seis dias de programação, no Centro de Convenções Salvador, e registra público recorde de mais de 100 mil visitantes, superando os 90 mil alcançados na edição anterior. A GL events Exhibitions, empresa responsável pela organização do evento, estima que mais de 800 mil livros foram vendidos e já confirmou a realização da próxima edição da Bienal, em 2026.

A Bienal do Livro Bahia 2024 foi apresentada pelo Governo do Estado da Bahia e apoiada pela Prefeitura Municipal de Salvador. Ela contou, ainda, com os patrocínios do Itaú, da BIC e da Bahiagás, os apoios do Salvador Shopping e da Rede Bahia, além do apoio institucional do Sindicato dos Editores de Livros (Snel).

Quase 1.500 km de distância não foram suficientes para separar autores da região metropolitana do Rio de Janeiro do evento baiano. Representando escritores de Maricá, São Gonçalo, Niterói e outras cidades limítrofes, a editora Proverbo marcou presença durante todo o evento, em um estande em parceria com a editora Pé da Letra. Escritor e editor, Vilson Ferreira, esteve presente recebendo leitores e divulgando as publicações que vão da literatura infantil à acadêmica.

Neste ano, todos os espaços da Bienal do Livro Bahia – Café Literário, Arena Jovem e Espaço Infantil Janelas Encantadas – foram ampliados e mais pessoas puderam aproveitar as atividades e de forma mais confortável.

A Bienal do Livro Bahia conta com mais de 170 autores, personalidades e artistas, oferecendo mais de 100 horas de atividades e 200 marcas expositoras. Entre os convidados, autores internacionais, como Abdi Nazemian e Scholastique Mukasonga, e alguns dos principais expoentes da literatura brasileira contemporânea, como Itamar Vieira Jr, Glicéria Tupinambá, Pedro Rhuas, Paula Pimenta, Raphael Montes, Socorro Acioli, Thalita Rebouças, Jeferson Tenório, Nath Finanças, Rodrigo França, Elayne Baeta, Kaká Werá, Emília Nuñes, Christian Dunker e Rita Batista; além de celebridades como Daniela Mercury, Tiganá Santana e Zélia Duncan.

