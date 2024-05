União de Maricá revela enredo para o Carnaval 2025

A União de Maricá já decidiu com qual enredo irá disputar a Série Ouro do Carnaval carioca em 2025. A escola de samba anunciou, nesta quarta (01), que seu próximo desfile vai se chamar "O Cavalo de Santíssimo e a Coroa do Seu 7". Assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, o tema exalta uma entidade da Umbanda popular no Rio de Janeiro

Exu das Sete Encruzilhadas Rei da Lira é conhecido como uma entidade "festeira" nas religiões de matriz africana e foi incorporado por uma mãe-de-santo de proeminência nos anos 1970, Dona Cacilda de Assis. Através dela, o "Seu Sete", como ficou conhecida a entidade fez aparições em programas de TV da época e atraiu a atenção de diferentes seguidores na Zona Oeste do Rio.

"Seu Sete e Mãe Cacilda carregam o universo do samba e do carnaval na história particular de fé que une a famosa entidade e seu 'cavalo de santo'. Mergulho na curimba suburbana tendo a entidade e a ialorixá que tornaram-se os mais proeminentes nomes para a popularidade da umbanda carioca como material para celebrar a fé que transborda em música e exuberância", afirmou Leandro.



O carnavalesco, que também comanda o enredo da Imperatriz Leopoldinense, faz sua estreia na escola de Maricá em 2025. Ele acumula três títulos na primeira divisão do Carnaval, o Grupo Especial. A União de Maricá estreou na Série Ouro em quarto lugar em fevereiro deste ano.