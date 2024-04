Projeto Caravana de Arte e Lazer terá diversão em dose dupla para crianças de São Gonçalo

Passagem da Caravana no Miriambi, no último sábado (20) - Foto: Divulgação

Passagem da Caravana no Miriambi, no último sábado (20) - Foto: Divulgação

Neste final de semana, haverá dose dupla do “Caravana de Arte e Lazer”, projeto realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, no Mundel e na Água Mineral.

No sábado (27), a Caravana vai passar pela Rua Filadélfia, entre as ruas Pereira Sampaio e Ministro Churchill, no bairro Mundel. Já no domingo (28), a ação vai acontecer na Rua Jacovo, s/n, na localidade Água Mineral. Nos dois dias, o projeto será realizado de 9h às 13h.

Leia também:

Escritora de São Gonçalo lança livro 'Coração Verde' neste sábado (27) no Partage



Yuri Corbal lança álbum com show na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói



Durante a realização da Caravana, os moradores terão acesso a brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, a presença de personagens vivos, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.



A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Dezenas de bairros já receberam o projeto, implementado em outubro do ano passado, atendendo milhares de gonçalenses.

Serviço:

Caravana de Arte e Lazer

Sábado (27): Rua Filadélfia, entre as vias Pereira Sampaio e Ministro Churchill, no Mundel, das 9h às 13h;

Domingo (28): Rua Jacovo, s/n, na Água Mineral, das 9h às 13h;