Escritora de São Gonçalo lança livro 'Coração Verde' neste sábado (27) no Partage

Neste sábado, 27 de abril, a escritora Nilma Boechat irá autografar o livro, “Coração Verde”, desta vez no Partage Shopping, em São Gonçalo. Com apenas dois meses de lançamento do livro, Nilma tem sido surpreendida com convites para participação em diversos eventos, dentre eles a maior feira de educação e tecnologia da América Latina, a Bett Brasil 2024, realizada em São Paulo.

Nascida em São Gonçalo, Nilma cresceu no Alcântara, trabalhou em escolas da região, dentre elas o Colégio Dom Hélder Câmara, e é formada em Relações Públicas. Leitora voraz, tornou-se escritora a partir do desejo de transformar e inspirar vidas através da leitura. Participou de várias antologias, incluindo o Selo Offlip, em Paraty.

“Coração Verde”, seu primeiro livro solo, tem sido muito elogiado pela forma cativante e envolvente pela qual a autora conta a estória de dois homens bons, de duas tribos. É um chamado a lutarmos pela maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica.

O livro está sendo cotado por escolas para ser adotado como leitura nas matérias de Literatura, Língua Portuguesa, Ciências e Meio Ambiente, devido ao tema tão atual, urgente e necessário.

A sessão de autógrafos tem início às 18h30 e vai até as 22h, no 2º andar do Partage Shopping, no centro de São Gonçalo. Haverá a participação do Projeto Menino Que Planta e da ONG SOS Vida Silvestre, que estarão distribuindo 200 mudas de plantas.

