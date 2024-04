Yuri Corbal lança álbum com show na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói

Compositor, cantor e multi-instrumentista, Yuri Corbal vem se destacando cada vez mais no meio artístico ao explorar as nuances das relações amorosas e da jornada de autodescoberta, com melancolia, paixão e otimismo em suas canções. Em meio a uma verdadeira viagem pelos sentimentos humanos em forma de música, o artista está pronto para encantar o público com mais uma performance especial na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, na próxima sexta-feira (26), a partir das 20h30.

Com sua mistura de MPB e pop, o cantor, que tem como seu sucesso mais recente o debut "Mais uma Vez de Volta ao Recomeço", que pode ser ouvido neste link, já conquistou mais de 6 milhões de plays em suas músicas ao longo de cinco anos de carreira solo. Yuri já dividiu palco com grandes nomes da música brasileira, como Nando Reis, Natiruts, Maneva e Jorge Vercillo, entre outros.

No palco da Sala Nelson Pereira dos Santos, Yuri Corbal estará acompanhado por João Muniz (Baixo), Eduardo Matos (Guitarra), Felipe Ferreira (Bateria) e Ge Fonseca (Teclados) e não apenas apresentará suas canções mas também releituras de clássicos que o influenciaram e versões de artistas emblemáticos da cena da nova MPB, como Belchior, Ney Matogrosso, Novos Baianos e Rubel, entre outros. O show de abertura ficará por conta de Enzo Yuki.



Os ingressos estão à venda no Sympla, pelo valor de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia e meia solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível).

O trabalho de Yuri Corbal pode ser acompanhado nas seguintes plataformas: www.instagram.com/yuricorbal, www.facebook.com/yuricorbal, www.youtube.com/yuricorbaloficial.

Serviço:

Yuri Corbal - Mais Uma Vez de Volta ao Recomeço

Data: 26 de abril

Horário: 20h30

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos - Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos, Niterói

Ingresso: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia e meia solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível).