Ex-BBB de Niterói, Fernanda vai apresentar programa de TV

Fernanda Bande e Giovanna Pitel, ex-sisters da última edição do BBB, vão apresentar um programa de TV juntas. A novidade foi divulgada pelo diretor dos Estúdios Globo nesta quarta-feira (24). A niteroiense e a alagoana, que dividiram o mesmo quarto e formaram uma parceria de jogo no programa, irão comandar um talk show no canal de TV por assinatura Multishow.

O Grupo Globo confirmou que o programa terá o formato de talk show, mas ambientado em uma cama, fazendo referência ao local onde as duas costumavam conversar quando estavam confinadas no reality. A previsão é que a atração já comece a ser exibida neste semestre. Confira um trecho do anúncio, que aconteceu em um evento interno dos Estúdios Globo:





Segundo o portal Notícias da TV, o show deve se chamar "Na Cama com Pitel & Nanda". A emissora ainda não confirmou oficialmente o título da atração que terá 10 episódios com direção Patrícia Cupello e direção de gênero de Mariano Boni.