Festival Raízes agita Niterói neste fim de semana com comida saudável, shows e diversão para todas as idades

Niterói recebe neste fim de semana (dias 27 e 28 de abril) o Festival Raízes, que chega à quinta edição com a estreia ao ar livre, na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, Zona Sul da cidade. Lançado em 2019 em um shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o projeto visa reforçar a tendência mundial de alimentação saudável, com a possibilidade de produzir pratos saborosos e nutritivos sem gastar muito, gerar uma economia de, pelo menos, 30% das compras de legumes e verduras e contribuir com a preservação do meio ambiente.

Com entrada franca, o evento acontece das 15h às 23h, oferecendo uma série de atrações, como aulas de gastronomia sustentável com nutricionistas e chefs renomados (entre eles, Bela Gil), 21 expositores, cinco restaurantes, seis shows e muita recreação infantil. O projeto Raízes conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio das secretarias de Estado de Cultura e Economia Criativa e de Educação, e também da Enel, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A programação completa estará no site https://www.festivalraizes.com e no Instagram @festivalraizes.

Ação social - Além do festival, o projeto Raízes mantém uma frente de ação social com três iniciativas. Um deles é o Circuito Raízes, que já impactou mais de dois mil alunos e leva às escolas públicas do estado atividades lúdicas para ensinar alunos e professores a comer melhor gastando menos. O segundo é o Transforma Raízes, que doa bolsas de estudo profissionalizante em gastronomia para pessoas trans e não-binárias. O outro é a Gastromotiva, que faz a captação de doações para a distribuição de refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade social e que já beneficiou mais de seis mil pessoas.

Aulas de gastronomia - A hostess da cozinha show do festival será a chef e vice-campeã do Masterchef, Raquel Novais. Ao todo, haverá 16 atividades gastronômicas sobre culinária sustentável e aproveitamento total de alimentos, sendo oito talks e oito aulas, uma delas da chef e também escritora, ativista e apresentadora de tevê Bela Gil, que ensinará uma receita diferenciada com batata doce. Outra renomada chef do evento é Maristella Sodré, niteroiense que já participou do Canal OFF e do programa da Rita Lobo no Canal GNT e que toca o projeto Circuito Raízes nas escolas.

“Há seis anos eu era gerente de banco, mas fui demitida e tive que me reinventar. Fui para o curso do Senac, onde conheci a gastronomia sustentável e me encontrei. Na verdade, é um conceito de alimentação que vem sendo amplamente difundido por profissionais do mundo todo, com técnicas e hábitos que simplesmente transformam a culinária de alto padrão em algo mais responsável do ponto de vista ambiental, social e até econômico, como o bolo doce de feijão que criei”, diz Maristela, que tem o seu próprio buffet de comida saudável.

O festival - O Festival Raízes será animado por seis shows gratuitos de artistas locais com roda de samba, bloco de carnaval, MPB e outros gêneros da música brasileira. O público contará com um verdadeiro mercado de produtores ocupado por 21 pequenos produtores como os de cogumelos, pães de fermentação natural, brotos, legumes e uma série de outros alimentos artesanais, entre molhos, geleias, queijos, granolas, doces, snacks, chás, café, cachaça e gim orgânicos. Cinco restaurantes servirão comidas brasileiras, italianas e veganas, como pizzas em versões mais saudáveis, hambúrgueres, massas e sugestões para veganos. Uma das novidades é a bike de vinhos, opção de bebida junto com o bar de drinques orgânicos e cerveja low carb. Para a tranquilidade dos pais, haverá um espaço kids com cama elástica, piscina de bolinhas, totó e outros brinquedos grátis para crianças de 3 a 12 anos, como explica Pedro Assis, idealizador do projeto lançado em 2019.

“A proposta do festival é incentivar a prática da vida saudável pela alimentação real, descomplicada e econômica. Para isso, reuniremos de tudo um pouco, com chefs renomados explicando o passo a passo para o aproveitamento integral dos alimentos, como sementes, talos, cascas e bagaços. Queremos que cada vez mais pessoas se preocupem com o que é servido à mesa, e uma das formas para isso é lutar contra o desperdício, promovendo a economia circular num aprendizado com diversão e num ambiente produzido para a família e amigos se reunirem a partir das 15h. Dá para curtir almoço, lanche e jantar no embalo de shows e com espaço também para a criançada”.

Aula da Bela Gil – A aula da chef Bela Gil será no sábado, das 19h às 20h, quando ela promete ensinar o passo a passo para uma refeição completa com direito à uma sobremesa especial: batata doce crocante com maionese de coentro, almôndegas de casca de banana e sorvete de frutas congeladas.

"Cozinhar é a minha receita predileta de vida saudável, de vida feliz. É algo transformador. Retirar o alimento da terra é muito mais do que saciar a fome. É um cuidado em dar prazer e oferecer prazer a quem amamos. E é isso que eu tento passar: fazer do alimento algo que sacie uma fome maior, que fraternalize as relações, e sou grata por ter conseguido essa troca com as pessoas por onde passo. No Festival Raízes não é diferente e, com a fama de acolhedor que o niteroiense tem, estou certa de que vamos trocar muita informação e semear afeto", antecipa Bela Gil.

Serviço

Data: 27 e 28 de abril

Horários: das 15h às 23h

Local: Praça do Rádio Amador

Endereço: Avenida Quintino Bocaiúva, 976, São Francisco

Acompanhe a programação das aulas e palestras

SÁBADO, 27 de abril

AULAS

Das 17h às 17h30 – A chef vegana Didia Cozinha vai ensinar a moqueca de banana da terra

Das 18h às 18h30 - A nutricionista Bianca Hérnia, proprietária da Verde Vício, ensinará estratégias sobre como desrotular a alimentação saudável

Das 19h às 20h - A chef Bela Gil fará uma receita especial de batata doce crocante com maionese de coentro, almôndegas de casca de banana e sorvete de frutas congeladas

Das 21h30 às 22h – O chef Bruno Barros, do Restaurante Trai Gust Niterói, ensinará uma receita de gnocchi de abóbora ao tomilho, demi glace vegetal e pancs

PALESTRAS

De 16h às 16h30 – A chef confeiteira Pamela Bárbara falará sobre tendências na confeitaria e o uso de ingredientes funcionais

Das 20h30 às 21h – A nutricionista Júlia Costa falará spbre alimentação saudável, sustentável e divertida para crianças

Das 22h15 às 22h45 – A barista e somelière Priscila Soares falará sobre como gourmetizar o simples cafezinho, tornando-o barato e sofisticado

DOMINGO, 28 de abril

Aulas

Das 16h às 16h30 – O chef e produtor Guilherme Dona ensinará saladas de grãos com abóbora e molho à base de iogurte

Das 16h45 às 17h15 – A gastrônoma Romaine Carelli, especialista em cozinha brasileira e africana, consultora e instrutora de gastronomia do Senac-RJ, fará um bobó de inhame, ressaltando o prazer da comida

Das 17h30 às 18h - O agrônomo André Santiago fará a Oficina de Plantio Despertando a Floresta Produtiva em Pequenos Espaços

Das 18h15 às 18h45 – A chef sustentável Maristela Sodré fará o cuscuz de couve-flor integral

Das 19h45 às 20h15 – A chef Confeiteira Nanda Bernardes fará o bolo red velvet natural e vegano

Das 21h às 21h30 - A chef Juliana Graça orientará o preparo de legumes assados com molho base se castanha de caju

Palestras

Das 19h às 19h30 – A fisioterapeuta dermatofuncional Vanessa Pigliasso, CEO da Personelle Fisioterapia Dermatofuncional, falará sobre o papel da alimentação junto aos tratamentos

Das 20h30 às 21h - A nutricionista Juliana Graça, especialista em gastronomia funcional e hospitalar e chef de cozinha do Senac-SP, falará sobre como o sabor e a saúde podem caminhar juntos na gastronomia