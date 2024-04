Alunos do 'Projeto Cria SG' concluem cursos com apresentação no Municipal

A noite da última quarta-feira (24) foi a concretização de um sonho para alunos do projeto Cria SG, realizado pela Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo. Este foi o primeiro dia de formatura e apresentações para alunos de 32 turmas, em oito modalidades de formação cultural e artística. A formatura acontece também nesta quinta (25) e sexta-feira (26).

Em três dias de formatura são mais de 300 novos artistas formados pelo Cria SG, que deram seus primeiros passos para se expressar de acordo com suas aptidões artísticas.

"Esse projeto está mexendo acima de tudo, com o coração das pessoas que estão participando. O palco é feito para isso, é um templo, um lugar de representar , aparentar, estar alegre. É o local onde cada artista sente no fundo do coração. Esse projeto veio para isso. Descobrir o artista que está em você e desenvolver essa arte. Agradeço ao prefeito Capitão Nelson e à secretária Júlia Sobreira por essa iniciativa", afirmou o subsecretário de Turismo e Cultura, Beto Baiano, destacando a grande procura da população pelos cursos oferecidos gratuitamente.



Lugar de artista é no palco e, para comemorar o encerramento deste período de cursos , os alunos do Cria SG se apresentaram em grande estilo: no Teatro Municipal de São Gonçalo, que nesta quarta-feira teve música com os alunos de violão e coral, poesia, teatro, dança de salão e artesanato.

"Sou professora formada em Direito e, quando me aposentei, priorizei a arte, já que meu filho já estava criado e inclusive é músico da Orquestra Municipal. Fico muito feliz de fazer canto, dança e teatro e vou vivendo, sendo feliz até meus últimos dias! Música é tudo na minha vida! Eu vivo de poesia e de arte, porque renova. Eu estou com 76 anos e me sinto uma menina e quero continuar enquanto eu puder", disse Ana Amélia, que teve a oportunidade de participar de três cursos diferentes no Cria SG.

A plateia prestigiou as apresentações e teve o privilégio de presenciar o resultado de sete meses de cursos, ouvindo os primeiros acordes, as primeiras canções e atuações destes novos artistas, que arrancaram um misto de emoções do público, do riso à reflexão durante esta primeira noite de formatura.

A formatura do Cria SG segue nesta quinta-feira (25) e sexta-feira (26), também com apresentações dos alunos no Teatro Municipal.

Serviço:

Formatura Cria SG

Dias: 25 e 26 de abril, às 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Apresentações:

Dia 25 (quinta-feira) – Ballet, Dança Contemporânea e Jazz

Dia 26 (sexta-feira) – Teatro, Animação e Audiovisual