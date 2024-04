'Forró na Praça Kids' chega à Praça da Cidadania, em Cabo Frio, no sábado (27)

No próximo sábado (27), a Praça da Cidadania, no bairro Algodoal, será palco para a 3ª edição do projeto “Forró na Praça Kids”. O evento foi idealizado pela produtora mirim forrozeira Alice Antunes e realizado através do Edital da Lei Paulo Gustavo lançado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A programação começa a partir das 17h oferecendo diversas atividades gratuitas, como oficinas de estandarte e xilogravura, contação de histórias, apresentações de dança, música e brincadeiras para a criançada.

Produtora cultural e mãe da pequena Alice, de oito anos de idade, Josephane Lima conta como surgiu o evento, que já está na sua terceira edição. “Desde os quatro anos de idade a Alice já tinha esse sonho de realizar um evento de forró com crianças. À época, eu e o pai dela, meu esposo João Luiz, tínhamos o projeto ‘Forró na Praça’, que já era um sucesso. Então, decidimos expandir nossas ações também na versão Kids, contemplando especialmente as crianças. Nosso objetivo desde o início tem sido fomentar a cultura do forró pé de serra, reunindo admiradores, amantes e adeptos de todas as faixas etárias. Nesta terceira edição, teremos oficinas, apresentações musicais e outras atividades gratuitas que vão garantir uma tarde de muita arte, cultura, música e animação para todos. Agradecemos à Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio pelo apoio”, destacou.

O evento contará com oficinas de xilogravura, cordel e estandarte, onde os pequenos poderão explorar sua criatividade e aprender sobre importantes manifestações culturais do país. O público também poderá se encantar com apresentações de dança do Coletivo Danças Populares Aldeense e contação de história com a autora Sá Soraya.

Completando a noite de festa, os DJs JN Bass e Azul, que fazem parte do circuito de forró nacional, comandarão as pick-ups, garantindo uma trilha sonora animada e temática para o evento. Fechando a programação com chave de ouro, a banda Duka Santos e Os Meninos do Groove trarão o melhor do forró para todo mundo dançar e cantar.

No comando do baile, Alice Antunes e João Luiz Antunes, pai, professor de dança e produtor cultural, prometem entregar muito forró no pé. “Será um evento para toda a família e uma grande oportunidade para que as crianças se divirtam, conheçam a nossa cultura, os artistas e os melhores DJs de forró do país, que também fazem a diferença e divulgam o nosso forró pé de serra em todos os cantos. Contamos com a presença de todos”, completou João.