Influencer troca academia por 'dieta do sexo' e revela os benefícios

A influencer Mari Oliveira, que afirmou ter trocado a academia pela "dieta do sexo", exibiu suas curvas definidas durante uma viagem a Cartagena, na Colômbia. O tour inclusive é um prêmio da Wish Me, plataforma adulta brasileira. Mari venceu desafios e votações na web e entrou no ranking das mais assinadas.

Desde que aderiu ao novo estilo de vida, em novembro do ano passado, Mari perdeu 6 kg, além de ganhar mais fôlego, disposição na cama e novas curvas. Todos os dias, a influencer encara de três a quatro horas de sexo e treina musculação, às vezes só para tonificar o corpo. Por dia, ela afirma que chega a perder 700 calorias com a nova dieta.

“Gosto do meu shape assim, mais slim e naturalzinho. Postei tudo sem filtro e sem retoque. A mulherada lotou meu perfil com mensagens e dúvidas. A dieta funciona mesmo, mas tem que ter acompanhamento médico. Não adianta fazer loucura”, alertou Mari, que completou dizendo que "na viagem não furei a dieta, todo dia teve treino”.



Em sua estadia em um hotel cinco estrelas, Mari aproveitou para reforçar o bronze e descansar à beira do mar. Ela ainda diz que foi reconhecida por fãs de suas plataformas adultas.

“A internet é maluca, sempre tem alguém que me conhece por perto. Fico feliz, sinal que os conteúdos viralizam por serem bons. E faço mesmo com tesão, pensando nos meus fãs. Me descobri exibicionista e gosto de sensualizar e provocar. Me formei em biologia mas não me encontrei. Foi quando descobri as plataformas e arrisquei. Hoje faturo em média R$ 50 mil por mês", contou a influencer.