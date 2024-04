Giovanna Ewbank segue a onda dos fios “sweet cherry”, sucesso entre as famosas

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank publicou ontem (23) em suas redes sociais, fotos de seu novo visual. Ela segue a onda dos fios sweet cherry, que vêm sendo adotados por diversas celebridades.

Na legenda do vídeo mostrando a transformação, a atriz revelou que sempre teve desejo de mudar a cor do cabelo “São mais de 10 anos sonhando com essa cor e só agora tive a coragem de viver esse sonho”.

De acordo com Tiago Aprigio, o embaixador global da Keune Haircosmetics e cabeleireiro, escolhido por Giovanna para fazer a mudança nos fios, o tom escolhido é um conhecido como “sweet cherry” , um tom mais claro que o vermelho.

Dua Lipa, cantora internacional, também aderiu à tendência | Foto: Reprodução - Pinterest

O profissional ressalta que o vermelho tem que ter alguns cuidados, “Qualquer pessoa pode adotar o ruivo, mas é imprescindível a avaliação do tom e subtom da pele antes de decidir a cor.” Isso sem contar o cuidado diário com tecnologias próprias para cabelos coloridos.

Os fios cereja já são tendência entre as famosas nacionais e internacionais. Outras celebridades que adotaram o ruivo foram Gkay, Dua Lipa, Meghan Thee Stalion, Alexia Brito, Dulce María e Evelyn Regly.

Gkay | Foto: Reprodução - Gshow