Centenas de fiéis celebram missas de São Jorge em São Gonçalo e Niterói

Os festejos religiosos do Dia de São Jorge mobilizaram centenas de fiéis em Niterói e São Gonçalo na manhã desta terça-feira (23). Devotos se reuniram nas capelas dedicadas ao Santo Guerreiro para as missas, que deixaram o interior da igreja e foram celebradas nos pátios ou publicamente nas ruas das igrejas locais dedicadas à Jorge da Capadócia.

Na Capela São Jorge da Capadócia, no Centro de Niterói, as atividades começaram logo no início da manhã, para a Missa da Alvorada às 6h. A Rua Dr. Alcides Figueiredo, onde fica a igreja, teve tráfego fechado para a celebração das missas campais, que começaram às 6h30, logo após a missa da alvorada. Boa parte dos presentes já congregam na capela há anos, como é o caso do aposentado Emilson Jorge, de 67 anos, que já nasceu devoto e participa dos festejos em Niterói todo ano.

"A devoção significa muita coisa para mim. Eu nasci um dia depois [do dia de São Jorge], faço aniversário amanhã. Fui criado na religião católica e intercedo a ele sempre. Tudo que eu tenho, tudo que sou na vida, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e a São Jorge depois, pela intercessão", conta o devoto, xará do Padroeiro das Forças Armadas Brasileiras.

Além dos devotos de longa data, há também os mais recém-chegados a fé, como é o caso do pequeno Ravi, de alguns meses de idade, que foi levado pela família para a missa de 10h30. O pai dele, Gustavo Jacarandá, de 38 anos, não segue o catolicismo, mas é devoto do orixá Ogum e, por conta do sincretismo entre as crenças de matriz africana e o catolicismo, sempre leva a família para os festejos da Capela de Niterói como forma de ensinar os mais novos a importância da fé.



"Eu sou umbandista, muito ligado a Ogum. Essa é uma data especial todo ano para poder celebrar o ciclo que passou e poder deixar um legado para a família de devoção. A fé é importante demais no dia a dia, para se apegar, para se salvar um pouco das angústias", enfatiza Gustavo.

Devoção à São Jorge e à Ogum reúne família em Niterói

Na família, outra que sempre está presente nos festejos é a sogra, Rosa Brandão, de 62 anos. Ela conta que já visita a capela no dia 23 de abril há anos; por muitos deles, o fez como forma de pagar por uma promessa que fez pelo filho de criação Miguel, hoje com 11 anos.

"Ele nasceu cheio de probleminhas respiratórios. Aí eu fiz a promessa: durante sete anos eu trazia ele, comprava a camisa e assistia a missa com ele. E ele ficou bom! Fé é para isso, né?", destaca Rosa.

Mais ao fim da Rua Dr. Alcides, se reuniram os devotos comerciantes - aqueles que celebram a data vendendo artigos religiosos e comida para os devotos. Alguns dos mais tradicionais das missas de São Jorge são os estandes de vendas de rosas. A capoeirista e vendedora Carla Adriana, de 42 anos, é uma das que vendem flores para o Santo abençoar. Antes de os fiéis comprarem, ela mesma faz seus votos a Jorge e pede sorte nas vendas.

Comerciantes em Niterói vendem rosas, comida e artigos religiosos nas proximidades da capela no Centro

"Sou devota há mais de 30 anos e já trabalho aqui em frente a igreja de São Jorge em Niterói há uns 15. Esse ano, o movimento [de vendas] está mais razoável. Ano passado foi pior. A gente fica aqui até a procissão da noite. Eu fiz a promessa pra São Jorge e ele me falou que eu vou vender tudinho", compartilha Carla.

A Igreja de São Jorge no Centro de Niterói ainda tem na programação para esta terça (23) o Terço da Misericórdia, às 14h30, e outras duas missas campais, às 15h e às 17h, com a celebração de uma procissão especial ao final da última delas.

Missas no Lindo Parque

Em São Gonçalo, as celebrações ao Santo Guerreiro também começaram cedo. A Capela de São Jorge, no Lindo Parque, teve a Missa da Alvorada também às 6h, e realizou outras duas às 7h e 10h. Centenas de devotos estiveram por lá para orar com as imagens de São Jorge e celebrar a fé no padroeiro.

"Tô aqui há muitos anos. Frequento a capela já devem ter uns 40 anos. Moro aqui perto e frequento desde os tempos do grupo jovem. Continuo na fé e todo ano venho para a alvorada, o dia todo dedicado a São Jorge, que nos dá força, esperança e a perseverança que a gente precisa tanto", destaca a moradora da região Maria Cecília Ferreira, de 58 anos.

Dia é dedicado a padroeiro das Forças Armadas e Santo Guerreiro na igreja católica

Enquanto alguns devotos celebravam as missas da manhã, outros, que integram as pastorais da capela e de outras paróquias próximas, preparavam o angu à baiana que foi servido no almoço, às 11h30. Uma das que ajudou a botar a mão na massa na cozinha foi a dona Francisca Barbosa, de 86 anos, que ainda ajudou na preparação do cachorro quente.

"Hoje é dia de muita correria. É um dia especial porque é dia de servir a Deus e a comunidade. Eu gosto muito. É cansativo, ainda mais subir esse morro. Moro ali embaixo, tenho que enfrentar a subida toda. Mas, enquanto Deus estiver dando forças, a gente segue trabalhando", garante a devota.

Igreja em Lindo Parque teve angu à baiana no almoço

A Capela de São Jorge no Lindo Parque, em São Gonçalo, tem programação prevista até a noite nesta terça (23). Às 16h, será celebrado o Terço Mariano, que antecede a tradicional procissão pelas ruas do bairro, marcada para às 18h. As atividades do dia se encerram com mais uma Santa Missa às 19h.