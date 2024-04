Editora da região abre chamada para publicação de poesia; saiba mais

Fundada pelas irmãs Letícia Fernandes e Isabel Fernandes, a editora Xará abre a primeira chamada de originais para publicação de poesia. As inscrições vão até 10 de maio. Serão selecionados até 25 obras que contenham entre 40 e 60 páginas.

Autointitulada uma editora de publicação assistida, a Xará é uma prestadora de serviços editoriais com foco em autores da região que buscam alternativas de publicar de maneira mais acessível e personalizada.

"Na Xará, gostamos de pensar o livro como uma obra interartes e feita a muitas mãos. Livro, pra gente, não é só o conjunto de páginas que serve de suporte ao texto literário.A materialidade do livro significa, comunica e participa da experiência do leitor. Da imagem da capa à escolha do papel, nada é em vão. Além disso, a arte de fazer livros é coletiva. Há o autor, os profissionais do texto e os do design envolvidos na produção, fora a possiblidade de convidar mais vozes para o texto, no prefácio ou na orelha, por exemplo", explica Letícia.

"Nosso compromisso é responder a todos os escritores inscritos. Por isso, dependendo do número de originais recebidos, pode ser necessário antecipar o término da chamada", acrescenta. ⠀

Natural de São Gonçalo, atualmente residente em Maricá, Letícia Leal é autora dos livros Burnoutinho, Sólido e A sombra sem corpo, este último editado em parceria com a irmã, a designer Isabel Fernandes Leal, responsável pela capa e pelas ilustrações da obra. Designer gráfico com experiência em criação de identidades visuais, é pós-graduanda em branding pela ESPN.

Para saber mais sobre o edital e fazer a inscrição, clique aqui: https://www.editoraxara.com.br/originais.

