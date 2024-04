Baile Charme do Partage anima o domingo em São Gonçalo

No próximo domingo (21) o Baile Charme chega ao Partage São Gonçalo, reunindo os apaixonados pela black music. O evento, já tradicional na cena carioca, atrairá entusiastas da dança de todas as partes do Rio de Janeiro para uma tarde de diversão ao som dos clássicos e maiores sucessos do ritmo carioca.

Com entrada gratuita, o baile acontecerá no Jardim do shopping, das 16h às 22h, prometendo celebrar a cultura e a identidade negra com estilo. O show será animado por uma seleção de DJs que irão tocar sets com o melhor do hip-hop e R&B.

A iniciativa resgata uma época em que os passos sincronizados, criados por grupos cheios de swing, dominavam as festas cariocas. Além disso, o evento oferece oportunidades para iniciantes na dança, proporcionando a chance de aprender novos passos de forma gratuita. Os participantes também poderão desfrutar de uma variedade de opções gastronômicas e bebidas geladas disponíveis no Jardim do shopping.

Serviço:

Baile Charme - Partage São Gonçalo

Quando: 21 de abril (domingo)

Horário: 16h às 22h

Local: Jardim

Mais informações https://www.partageshoppingsaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo

Evento gratuito

