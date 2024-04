Caravana de Arte e Lazer leva diversão para crianças no Miriambi

Centenas de crianças do bairro Miriambi tiveram uma manhã de brincadeiras e muitas guloseimas. Tudo isso foi proporcionado por mais uma edição do projeto “Caravana de Arte e Lazer”, através da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg). O projeto esteve no CIEP 122 – Professora Ermezinda Dionizío Necco, de 9h às 13h, deste sábado (20).

Os organizadores da Caravana acreditam que mais de 3 mil pessoas passaram pelo local. Para as crianças, a Caravana proporcionou diversas atividades, como brincadeiras lúdicas, práticas esportivas e artísticas, a presença de personagens vivos, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.

A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Dezenas de bairros já receberam o projeto, atendendo milhares de gonçalenses.

Para os adultos, o Governo do Estado, através do Detran, Fundação Leão XIII e outras organizações, realizou uma ação social no local, auxiliando os cidadãos, fornecendo documentos, dentre outras orientações.

