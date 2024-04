Grupo Amanhecer é atração de roda de samba nesse domingo (21) em São Gonçalo

Domingo (21) é dia de roda comandada pelo Grupo Amanhecer, com o melhor do samba e do pagode, em São Gonçalo. A partir de 14h, eles estarão se apresentando no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo. Além de cantar sucessos do passado e atuais do tradicional ritmo brasileiro, os músicos também estarão recebendo convidados para a tradicional 'canja'.

Um deles é o DJ Fabynho, que estará no comando das 'carrapetas', com música eletrônica, nos intervalos do show ao vivo. Além dele, os outros convidados são o Deejay Leozin e o cantor de samba Bruno Marins. Luquinhas e o 'DJ LH do Risca' vão participar da festa comemorando seus aniversários. A festa terá churrasco liberado, com venda de bebidas a preços populares a maiores de 18 anos.

O Amanhecer é um dos mais tradicionais grupos de samba e pagode da Região Leste Fluminense e já teve diferentes formações após começar a atuar, a partir de projeto de um grupos de amigos da região do Campo Novo e Maria Paula, em meados da década de 90. O evento tem apoio cultural de Mário Construtor, Astro Pizza Renatinho da Oficina e Tempero da Sogra.

