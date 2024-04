Inscrições para Meia Maratona de Niterói vão até 28 de abril

A Meia Maratona de Niterói de 2024 está com inscrições abertas até o próximo dia 28 de abril. Marcada para o sábado, dia 4 de maio, a prova chega à sua sexta edição com algumas novidades, incluindo a inclusão de um novo pelotão específico para caminhada, no dia da prova principal. O percurso para os caminheiros será de dois quilômetros e meio.

As demais categorias percorrerão 21 km, 12 km e 6km. Todas essas provas acontecerão no sábado, 4 de maio, em percurso pela orla de Niterói, com saída e chegada no Caminho Niemeyer. No domingo, 5 de maio, acontecerá a disputa na categoria Kids. As inscrições estão abertas pelo site oficial da maratona.

Nos dias de prova, o Caminho Niemeyer terá atrações gratuitas como passeio de balão, shows de dança, feira de adoção de animais, área de gastronomia e estandes com produtos esportivos e suplementos.

“Incluímos a caminhada na programação, pois era uma demanda recorrente nas edições anteriores e uma forma de ampliarmos a inclusão de um maior número de pessoas. Muitos não têm condições físicas para a corrida, mas estão aptos para caminhar. Costumávamos oferecer essa possibilidade no pelotão dos 5 quilômetros, mas, agora, fizemos uma adequação nas distâncias para incluir oficialmente a caminhada na disputa”, explica Karen Casalini, uma das organizadoras da prova.



A Meia Maratona de Niterói costumava acontecer em setembro, mas em 2024, trocou de data com a Maratona de Niterói e foi antecipada para maio. A mudança atendeu a pedidos de atletas e treinadores, porque em maio acontece a Maratona do Rio, uma das maiores provas de corrida de rua do país. As duas maratonas no mesmo mês e na mesma região interferia no calendário dos corredores.

Provas principais acontecem no sábado (04); domingo (05) tem disputa Kids | Foto: Divulgação

“As provas de corrida de rua são competições importantes pela característica democrática. Permitem a participação de atletas ecléticos e em diversos patamares de preparação, desde os de elite aos amadores e as crianças. O Município incentiva a prática esportiva em todas as idades, o que é fundamental para a saúde física e mental. Esporte, sem dúvida, é vida, e em Niterói, viver bem é nossa prioridade”, afirma o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Rubens Goulart.



Todos os atletas devidamente inscritos, inclusive os da caminhada, portando o número de peito e chip terão direito à medalha de finisher. A exigência é terminar as provas no tempo máximo de até quatro horas. Os primeiros atletas a cruzarem a linha de chegada, independente de tempo, receberão troféu e inscrição para a Meia Maratona 2025.

Inscrições podem ser realizadas no site http://www.meiamaratonadeniteroi.com.br | Foto: Divulgação

Os três primeiros colocados por faixa etária nos percursos de 21Km, 12Km e 6Km receberão também medalhões, sendo que para os classificados do 1º ao 5º tempo no percurso de 21Km caberá, ainda, prêmio em dinheiro. Haverá premiação também para as três maiores equipes.