Cinema público de Maricá apresenta programação do fim de semana

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura e do Cine Henfil, tem o prazer de convidar a todos para assistirem, entre os dias 19 e 21 de abril. Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br.

Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 19 (sexta-feira)

19h – Vende-Se Essa Moto - Xéu e Lidiane terão um filho e para montar o enxoval ela exige que ele, que está desempregado, venda sua moto. O primo Cadu (Vinicius de Oliveira) o ajuda a buscar um comprador, mas ainda nutre sentimentos profundos por Lidiane, sua ex-namorada. Classificação 12 anos.

Dia 20 (sábado)

15h – O Menino E O Mundo - Um garoto mora com o pai e a mãe, em uma pequena casa no campo. Diante da falta de trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. Triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para a sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas. Classificação livre.

17h – Setenta – 1970, ditadura militar. Um grupo de 70 presos políticos, membros das mais diversas organizações, é enviado ao Chile como exigência para a libertação do embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher por parte de seus sequestradores. 40 anos depois, entrevistas com parte dos ex-presos retratam sua identidade, sua visão acerca da política naquela época e seus projetos para o futuro. Classificação 12 anos.

19h – Darcy Ribeiro – O Povo Brasileiro (parte 1) - Em "O Povo Brasileiro", o antropólogo Darcy Ribeiro (1913-1997) nos conduz pelos caminhos da nossa formação como povo e nação. Afinal, quem são os brasileiros? Que matrizes nos alimentaram? Que traços nos distinguem? Classificação livre.

Dia 21 (domingo)

19h – Darcy Ribeiro – O Povo Brasileiro (parte 2)