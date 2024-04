Anitta recusa convite de Madonna para show no Rio, afirma jornal

Especulada para uma "participação especial" no show gratuito da Madonna no Rio de Janeiro, a cantora Anitta pode ter dito "não" para o convite da diva pop americana. De acordo com informações do jornal Extra, Anitta recusou a proposta de cantar no show em Copacabana, no próximo dia 4 de maio, por conta de uma apresentação internacional que já tinha na agenda.

Com a negativa da intérprete de "Envolver", a equipe responsável pela produção do show de Madonna estaria agora em busca de outro nome para substituir a funkeira, ainda segundo o veículo. Não foram citados os nomes das cantoras avaliadas para a participação, mas todas as possíveis candidatas estariam sendo analisadas pela produção antes de passarem pelo "crivo" da própria Madonna.

As assessorias de Madonna e Anitta não tinham confirmado a informação até a tarde desta terça (16). As duas cantoras já gravaram juntas em 2019, na época do álbum "Madame X", da americana. A cantora carioca participou da faixa "Faz gostoso", versão americana da música homônima da funkeira portuguesa Blaya.

O show acontece na orla da Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, no dia 4 de maio. A apresentação está prevista para começar entre 21h30 e 21h45.