Às vésperas de show no Rio, Madonna é flagrada reclamando de fãs brasileiros

Algumas semanas de vir ao Rio de Janeiro para um show gratuito na praia de Copacabana, a cantora americana Madonna foi flagrada reclamando com fãs brasileiros durante uma apresentação nos Estados Unidos. Um registro, que viralizou nas redes sociais, mostra a artista dizendo para o público: “Vocês não estão no Brasil, parem de falar português aqui”.

A fala aconteceu durante um dos shows da "The Celebration Tour", turnê comemorativa de 40 anos de carreira que será encerrada no Brasil com a apresentação gratuita do próximo dia 4 de maio.

O registro do momento "sincero" da cantora não foi bem recebido entre os internautas brasileiros. Entre eles, o cantor Belo esteve entre os que saíram chateados com a fala. O pagodeiro, que cancelou um show do seu grupo Soweto porque estava marcado para a mesma data do show de Madonna, comentou a postura da artista nas redes.

“Foi pra isso que cancelamos o show do Soweto dia 4 de maio? De graça que sai caro! Triste”, escreveu o cantor nos comentários de um post feitos pelo portal Léo Dias. O show do Soweto fazia parte da turnê de 30 anos do grupo e aconteceria na Praça da Apoteose, na Região Central do Rio.

O show de Madonna no Rio acontece no dia 4 de maio, na orla da Praia de Copacabana, na Zona Sul. A previsão é de que a apresentação comece às 21h30 e tenha duas horas de duração. A entrada é gratuita; o show é patrocinado pelas empresas Bônus Track, Heineken e Itaú, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura da capotal.