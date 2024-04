Maricá sedia maior evento gamer e geek do Rio a partir desta sexta

Entre esta sexta-feira (19) e o dia 28 de abril, Maricá recebe o maior encontro de cultura geek e gamer do estado do Rio de Janeiro: o “Maricá Games Nível 3”. Em sua terceira edição, o evento tem a proposta de promover entretenimento entre familiar para todas as idades, mas também demonstrar o quão promissor é esse mercado totalmente em ascensão.

Realizado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (CODEMAR) e pela Prefeitura Municipal, o evento acontece na Avenida Zumbi dos Palmares, em Itaipuaçu-Maricá, que abrigará, por dez dias, essa grande aventura por um mundo tão especial e interativo em que poucos ainda conhecem tão profundamente.

As atrações, que vão de competições a premiações e atividades culturais, prometem muita diversão, a partir de um processo imersivo que tornará Maricá o mais completo polo de entretenimento de cultura geek e gamer. Na última edição realizada em Barra de Maricá no ano passado, o número de visitantes chegou a mais de 30 mil pessoas. Para 2024, acredita-se que esse número vá dobrar em função da extensa programação, coalhada de variadas atividades culturais e esportivas.

Além de desenvolver a parte recreativa de pais e filhos, o Maricá Games reflete a potência tecnológica dos games e do esporte eletrônico, gerando empregos, tanto durante o encontro, como também no pós-evento. Na edição de 2023, foram gerados 120 empregos diretos e mais de 220 indiretos.



Neste ano, graças aos programas “Passaporte Universitário”, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação, e o “Qualifica Maricá”, da Secretaria Municipal de Trabalho, ambos fruto de uma parceria firmada com as Secretarias Municipais, serão empregados mais de 60 jovens. Eles estão escalados para trabalhar nos nove dias de evento. Isso sem falar nos outros postos de trabalho a serem ocupados por uma variada mão-de-obra, encarregada de fazer com que o evento aconteça.

Além das competições de esports, intitulada “Maricá Games Challenge”, com direito a premiação no total de R$ 48 mil, a semana contará com uma rica programação cultural, que envolve concursos e desfile de cosplay, k-pop e Just Dance (no total com premiações que chegam a um valor total de R$ 30 mil em dinheiro mais 12 mil em prêmios como Nintendo Switch e tablet), além de área de boardgames e RPG, Escape Room, Mundo dos Blocos e Mundo dos Brinquedos, entre outros. Para acessar tudo que vai acontecer ao longo dos dez dias de evento, é só acessar a página https://maricagames.com/ .

Neste ano, evento acontece em Itaipuaçu | Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

De acordo com o produtor do evento, Vinicius Verly, essa é uma iniciativa que só tem a trazer benefícios para a região onde será realizada. “O Maricá Games é uma importante iniciativa cultural e esportiva que traz benefícios econômicos significativos para a região, impulsionando o turismo e beneficiando negócios locais. Além disso, promove o envolvimento dos maricaenses em todas as ações do projeto, incentivando o desenvolvimento de talentos e profissionais da cidade. Resumidamente, é um evento que contribui para o crescimento econômico, cultural e social de Maricá”, refletiu.

Brasil na liderança dos games

Conforme relatório de mídia e entretenimento (2022-2026) da PwC, o Brasil ocupa, desde 2021, a liderança no mercado de videogames da América Latina. Com o anúncio desse resultado, o país superou até o México, que antes ocupava a posição de líder no segmento. No entanto, as expectativas são ainda melhores. Até o ano de 2026, a receita do setor em todo o território nacional deve ser duplicada. Isso significa dizer que a indústria doméstica de jogos eletrônicos que, em 2021 movimentou uma receita de US$ 1,4 bilhão, crescerá ainda mais, atingindo a casa dos US$ 2,8 bilhões em 2026. Com esses dados, é possível antever que o Brasil responderá por uma fatia considerável de 47,7% da receita total desse mercado.

De todas as vertentes, os esports foram os que apresentaram o maior nível de crescimento no mercado brasileiro. Sua receita deve triplicar até 2026, passando de US$ 5,4 milhões para mais de US$ 15 milhões, com crescimento anual de 22,7% (Dados da PwC). Os jogos para PC também respondem pela maior parcela do mercado brasileiro, com receitas de US$ 256 milhões (2021), que podem chegar a US$ 316 milhões em 2026. Isso sem falar nos milhões de espectadores conquistados por esses jogos ao redor do mundo. No ano de 2022, dos 10 torneios de esports que tiveram muitos expectadores, cinco eram de computador.

Afora os já citados, os jogos de console e os de celular também detém um número considerável de adeptos e movimentam fatias consideráveis desse mercado. O primeiro, por exemplo, atingiu US$ 190 milhões em 2021 e tem conquistado audiências seletas, como a do jogo de futebol virtual, o EAFC, que só no dia do lançamento conquistou 11,3 milhões de usuários ativos. Pesquisa da Game Brasil 2022 revelou que 81,4% dos gamers brasileiros gostam de jogos virtuais do esporte e 48,3% preferem jogar pelo celular. Já os jogos de celular estão sendo considerados uma importante ferramenta de inclusão social e digital e representaram, em 2021, 52% de todo o lucro do mercado de games.

Serviço:

- Maricá Games Nível 3

De 19 a 28 de abril, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 20h. Sábados e domingos, das 10h às 22h.

Avenida Zumbi dos Palmares, em Itaipuaçu, Maricá

Entrada gratuita