Conto Ana Davenga é celebrado em 'Eu-Ana' no Teatro Gonzaguinha

A peça “Eu-Ana” chega ao Teatro Gonzaguinha, no Centro do Rio - Foto: Hugo Paixão

A peça “Eu-Ana” chega ao Teatro Gonzaguinha, no Centro do Rio - Foto: Hugo Paixão

Inspirado no conto Ana Davenga - de Conceição Evaristo - a peça “Eu-Ana” chega ao Teatro Gonzaguinha, no Centro do Rio, de 18 a 27 de abril. Primeiro espetáculo teatral criado pelo Coletivo Gozo-Pranto, a peça recria a história Ana Davenga através dos sonhos, memórias e conflitos das atrizes. Em cena, vemos Ana em meio às questões atuais da negritude feminina favelada.

O espetáculo traz o conto sob uma perspectiva da Ana, atravessada pela história das atrizes que compõem o elenco. Cada uma delas se torna um pouco Ana dentro de suas próprias particularidades, trazendo à tona o protagonismo feminino.

Leia também:

Maricá terá voos diários com tarifa social a partir de R$ 100; Confira!

Inscrições para o BBB 25 já estão abertas; Veja como participar!

“Eu-Ana mostra as nossas vivências mais simples e gostosas, como a liberdade que é sair com as amigas para um samba e todos acontecimentos que vem daí, até a nossa procura por uma espiritualidade que nos contemple enquanto mulheres negras. Tudo isso vem trazendo para Ana uma vida complexa antes dela encontrar Davenga. São essas coisas que trazemos e ajudam a fazer o espetáculo ficar divertido, intenso e íntimo”, expõe o elenco do espetáculo.



O espetáculo teatral foi montado com patrocínio da premiação de Melhor Cena do 13º FESTU, onde o Coletivo, formado por alunas formadas na Escola de Teatro Martins Pena e estudantes da Unirio, foi destaque com “Sambas em notas de Gozo-Pranto”.

Sobre o Coletivo Gozo-Pranto



O Coletivo Gozo-Pranto é formado por 4 mulheres pretas e tem como objetivo pesquisar as narrativas e criações que nascem do lugar negro e feminino. Com isso, buscamos fortalecer, difundir e democratizar a arte de mulheres negras brasileiras, em suas multilinguagens, trazendo-as pra cena, ao mesmo tempo que promove um espaço próprio de capacitação, trabalho e emancipação.

Nascido dentro de ambientes de formação artística e situado no Rio de Janeiro, o coletivo une integrantes da capital, Região Metropolitana e Região dos Lagos. O grupo vem desenvolvendo seu trabalho de forma cênica e pedagógica em festivais de teatro nacionais, eventos estudantis e instituições de saúde e educação.