Inscrições para o BBB 25 já estão abertas; Veja como participar!

Um dia antes da final do BBB 24, o apresentador da casa mais vigiada do Brasil, Tadeu Schmidt, anunciou que as inscrições para o BBB 25 já estão abertas para o público.

A novidade é que as os participantes irão se inscrever em duplas, desde que tenham alguma relação, como: mãe e filho, avó e neto, marido e mulher. Ou seja, em todo momento da disputa irão jogar como um único participante.

A edição BBB 25 será composta pela mesma dinâmica que ocorreu há alguns anos, no BBB18, quando participaram do reality show pai e filha, conhecidos como Ana Clara e Ayrton.



No momento da inscrição será aceito apenas um cadastro para dois CPFs. Como a inscrição é feita online, duas pessoas de diferentes lugares poderão preencher juntas o cadastro. Entretanto, na etapa de seletiva regional ambos os participantes deverão comparecer juntos, presencialmente. Para não haver mudança de duplas durante a seleção, só será permitido uma inscrição no Gshow com dois CPFs já escolhidos previamente.

Passo a passo para realizar a inscrição:

1- Acesse o link de inscrição pelo Gshow;

2- Escolha se cadastrar na região que reside ou nasceu;

3- Fazer login ou se cadastrar;

4- Preencha o formulário de inscrição;

5- Confirme a inscrição.