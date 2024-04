Rio celebra 'Dia dos Povos indígenas' com dois eventos abertos ao público; saiba mais

Durante o mês de abril, a Associação Indígena Aldeia Maracanã (AIAM), vai promover de forma gratuita, em dois finais de semana seguidos, uma “Semana Intercultural Indígena” cheia de atividades dos povos originários do Brasil para celebrar o “Dia dos Povos Indígenas”. A data temática é comemorada em 19 de abril, mas para facilitar o acesso do público os dois eventos ocorrerão no mês de celebração nos dias 13 e 14, no Parque Lage, e nos dias 20 e 21, nos jardins do Museu da República, completando suas 16ª e 17ª Edição.

Mais de 400 indígenas, de dezenas de etnias do Brasil, estarão reunidos para mostrar sua rica cultura, entoar cantos e danças rituais, expor e vender sua arte e seus artesanatos tradicionais, fazer contação de histórias e pintura corporal do público, além da exibição de filmes e rodas de conversa sobre as questões indígenas.

Nos dois eventos, o público presente vai contar com 90 barracas de expositores indígenas de diversas etnias, entre elas: Guarani, Pataxó, Tukano, Puri, Fulni-ô, Kaingang, Guajajara, Ashaninka, Tikuna, Tupinambá, Baniwa, Waurá, Kamayurá, Yawalapiti, Kayapó, Mehinako, Pankararu, Kariri-Xocó, Karajá, Potiguara, Sateré Mawé, Bororo, Huni-Kuin, Kadiwéu, Kambeba, Kichua, Anambé, Maraguá e Goitacá. O evento será aberto ao público das 9h às 17h, em todos os dias de realização.

No Museu da República serão exibidos dois curta-metragens seguidos de debates. No sábado, dia 20, às 14h, é a vez do “Território do Cocar” com um debate sobre os 200 anos da Independência do Brasil revistos na ótica dos povos indígenas. No domingo, dia 21, às 14h, será o documentário “Para Berta, com Amor”, sobre a antropóloga Berta Ribeiro, esposa de Darcy Ribeiro. Após a exibição, um debate sobre a importância do legado etnográfico deixado por ela que, em outubro, faria 100 anos.

A campanha “Restauro Já” será lançada durante o evento e nela os indígenas vão cobrar do governo do estado que cumpra o compromisso assumido desde 2013 de restaurar o prédio do antigo museu do índio, ao lado do estádio do Maracanã, onde trabalharam o Marechal Rondon e o antropólogo Darcy Ribeiro, para que nele seja criado o prometido “Centro de Referência da Cultura Viva dos Povos Indígenas”, aberto aos 305 povos indígenas que ainda existem no Brasil.

Celebrado em 19 de abril, e intitulado anteriormente como “Dia do Índio”, a data temática desde 2023 tem nova nomenclatura: “O Dia dos Povos Indígenas”, de acordo com o projeto de lei da ex-deputada federal Joênia Wapichana, atual presidente da FUNAI. Idealizado e realizado desde 2014 pela Associação Indígena Aldeia Maracanã (AIAM), essa “Semana Intercultural Indígena” tem a expectativa de receber um público de mais de 10 mil pessoas em cada evento e conta com o apoio institucional da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV), da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, ICMBio da Floresta da Tijuca, do Museu da República e do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

Sobre a AIAM

A Associação Indígena Aldeia Maracanã – AIAM é idealizadora e realizadora do evento desde a primeira edição, em 2014, numa pioneira parceria com a secretaria estadual de cultura do estado do Rio de Janeiro. As rodas de conversas e de contação de histórias, bem como as demais atividades culturais serão realizadas por indígenas associados da AIAM e reúne indígenas de várias etnias que vivem em contexto urbano no Grande Rio, além das aldeias Guarani e Pataxó, dos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Maricá. O objetivo do evento é destacar a valorização da cultura ancestral e proporcionar uma oportunidade de encontro e troca de saberes entre indígenas de vários povos em um só evento aberto ao público do Grande Rio e visitantes da Cidade Maravilhosa que desta forma poderão ter contato direto com a rica cultura milenar dos povos originários do Brasil.

DIA DOS POVOS INDÍGENAS NO PARQUE LAGE 2024

Entrada franca, datas: 13 e 14 de abril (sábado e domingo)

Horário: das 9h às 17h

Parque Lage - Rua Jardim Botânico, 414 – Jardim Botânico – Rio de Janeiro - RJ

Programação – 13 (sábado) e 14 (domingo) de abril

09h – Abertura do acesso do público à feira de artesanato

10h – Abertura oficial do evento

Programação das 9h às 17h:

- Grande feira de arte e artesanato indígena

- Apresentações culturais dos povos indígenas presentes

- Pintura corporal do público

- Atividades na Tenda Cultural:

- Contação de histórias

- Rodas de conversa

- Oficinas indígenas

17h – Roda de encerramento do evento

DIA DOS POVOS INDÍGENAS NO MUSEU DA REPÚBLICA 2024

Entrada franca, datas: 20 e 21 de abril (sábado e domingo)

Horário: das 9h às 17h

Museu da República – Rua do Catete, 153 – Catete – Rio de Janeiro – RJ

Programação – 20 (sábado) e 21 (domingo) de abril

09h – Acesso do público à feira de artesanato

10h – Abertura oficial do evento

Programação das 9h às 17h:

- Grande feira de arte e artesanato indígena

- Apresentações culturais dos povos indígenas presentes

- Pintura corporal do público

Atividades na Tenda Cultural:

- Contação de histórias

- Rodas de conversa

- Lançamento de livros de autores indígenas

- Oficinas indígenas

17 h – Roda de encerramento do evento.

Sábado, 14h – Exibição do curta-metragem: “Território do Cocar” seguida de debate.

Domingo, 14h – Exibição do curta: “Para Berta, com amor”, seguida de debate.