Peça "As loucas de Copacabana" chega a Niterói

Após 2 meses de sucesso com casa lotada no teatro Cândido Mendes e uma apresentação em Nova Iguaçu, a comédia “As Loucas de Copacabana”, de Gugu Olimecha com direção de Pia Manfroni, fará duas apresentações neste final de semana no Teatro Eduardo Kraichete, em Niterói. O ator e produtor do espetáculo, Guilherme DelRio, está fazendo um tributo ao dramaturgo e roteirista, no ano em que completam 10 anos de sua morte.

Olimecha foi roteirista de programas como: “Zorra Total”, “Sai de Baixo”, “A Escolinha do Professor Raimundo”, “Os Trapalhões”, todos na TV Globo. Ele também se destacou em diversas comédias e Revistas Musicais, de sua autoria, com grande sucesso para o teatro.

Leia mais

Gêmeos gonçalenses promovem evento de arte e cultura no Complexo da Alma



Roberto Carlos marca show extra em Niterói; entenda



“As Loucas de Copacabana” é uma hilária comédia de erros e acertos, um vaudeville moderno com situações inesperadas que acontecem com um casal. A ação se passa na década de 90 e é ambientada num apartamento no bairro de Copacabana. A trama apresenta um final surpreendente!", afirmou a diretora da peça.



Com direção de Pia Manfroni, estão no elenco: Narjara Turetta, Guilherme DelRio, Rose Scalco, Danton Lisboa e Nil Neves.

Quanto à atriz Narjara Turetta, que comemora este ano de 2024 cinquenta e três anos de carreira, no segundo semestre deste ano ela irá estrear um monólogo sobre sua trajetória de vida, escrito pelo ator e autor Aloisio de Abreu, com direção de Glória Pires. Ela também está escrevendo um livro sobre a sua vida para a Rubi Editora. Atualmente a atriz pode ser vista na peça de teatro, no canal Viva com a novela “O Direito de amar” e na Record em “Jezabel”.

O espetáculo mostra um triângulo amoroso recheado com situações mais inusitadas que se possa imaginar | Foto: Divulgação

Sobre a diretora

Pia Manfroni é atriz formada em Artes Cênicas pela UNIRIO, diretora de teatro, mentora em comunicação e atua como Empreendedora Social.

No teatro, é a sua segunda direção em parceria com a DelRio Realizações.

Entre seus próximos trabalhos como atriz estão o filme “Meu Querido Mundo” de Miguel Falabella, produção da Anañas Filmes e as séries da autora Carolina Castro “Matches”, dirigida por Anita Barbosa e Manuh Fontes e a série “Body by Beth” dirigida por Gigi Soares e Alice Demier, ambas produzidas pela Migdal Filmes.

Sinopse

O espetáculo mostra um triângulo amoroso recheado com situações mais inusitadas que se possa imaginar. Nádia (Narjara Turetta), esposa de Paulão (Danton Lisboa), assessor político que aspira ser deputado, tem como amante Efigênio (Guilherme DelRio), futuro herdeiro de uma grande fortuna.

A trama começa a esquentar quando, por situações imprevisíveis, Efigênio é forçado a ficar na casa onde mora a amante e o marido, e precisa usar de toda a sua criatividade para disfarçar seu envolvimento amoroso. Recebe para isso a ajuda de Simone (Rose Scalco), amiga de Nádia, uma psicóloga que trata seus clientes com “terapia sexual”.

Como se não bastasse, tio Gumercindo (Nil Neves) entra em cena com o intuito de descobrir se seu sobrinho é gay ou não. Confusão e correria passam a ser o tempero certo para esta comédia que promete arrancar muitas gargalhadas do público.

Com essa montagem, o produtor e ator Guilherme DelRio faz um Tributo à Gugu Olimecha e sua obra, que agora em 2024 faz 10 anos de sua partida, deixando um grande legado dramatúrgico.

Guilherme DelRio está investindo em comédias de autores cariocas com longas temporadas, gerando emprego para artistas e técnicos, com recursos próprios. A sua maior produção foi a comédia de João Bethencourt, “Circuncisão Em Nova York”, que ficou um ano em cartaz.

Ficha Técnica:

As Loucas de Copacabana

Texto: Gugu Olimecha

Direção: Pia Manfroni

Elenco: Narjara Turetta, Guilherme DelRio, Rose Scalco, Danton Lisboa e Nil Neves.

Assistente de direção: Guilherme DelRio

Cenário e Figurinos: Augusto Pessôa

Trilha sonora e Luz: Pia Manfroni e Guilherme DelRio

Assessoria de imprensa: Maria Fernanda Gurgel

Fotos: Fabrine Reis

Cenotécnico: Roberto Francisco

Operação de Áudio: Edson Santana

Serviço:

Data: 13 e 14 de abril

Horário: 20h

Local: Teatro Eduardo Kraichete, Av. Roberto Silveira, 123 - Icaraí, Niterói

Valores: Inteira: R$ 60,00 e Meia R$ 30,00

Classificação indicativa – 14 anos

Ingressos no Sympla