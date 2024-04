Gêmeos gonçalenses promovem evento de arte e cultura no Complexo da Alma

O evento, intitulado "Arte que toca a Alma" foi realizado no último sábado (6) - Foto: Divulgação/Bárbara Gabrielle

O evento, intitulado "Arte que toca a Alma" foi realizado no último sábado (6) - Foto: Divulgação/Bárbara Gabrielle

No último sábado (6), os irmãos gêmeos Jeferson Alves Santos, conhecido como Faiska (@faiska22)e Wellington Alves Santos, o Fumassa (@fumassa22), promoveram um evento de arte e cultura para a comunidade do Complexo da Alma, em São Gonçalo, onde nasceram e vivem até hoje.

Idealizado pelos irmãos, o evento, intitulado "Arte que toca a Alma" ocupou o beco da comunidade com shows musicais, exposição fotográfica, desfila de moda, poesia, passinho, mesa de conversa, além de lanches e batalha de TikTok para as crianças.

Faiska e Fumassa promovem evento de arte na comunidade onde nasceram, no Complexo da Alma | Foto: Divulgação

Os irmãos, que tem grande destaque e reconhecimento dentro da "cultura dos passinhos", são dançarinos e já participaram de clipes de grandes artistas, além de serem atores e atuarem em séries e projetos para diversos streamings. Faiska hoje está no ar em três produções, para a Netflix, Globoplay e HBOMAX. Enquanto isso, Fumassa também se destaca no mundo artístico com personagens na série Impuros e em outras duas produções na Netflix e na Disney.

"Arte que toca a Alma" ocupou o beco da comunidade com shows musicais, exposição fotográfica, desfila de moda, poesia, passinho e muito mais | Foto: Divulgação

"Quando começamos a nos dedicar a arte muita gente aqui em nossa comunidade não nos levava a sério, não acreditavam que a arte poderia mudar as nossas vidas, hoje somos uma das maiores referências da nossa comunidade, por isso tivemos a ideia de ser pra eles essa fonte de motivação. Com a criação desse projeto, nós queremos voltar atenção dos nossos jovens para cultura, apresentar para alguns um novo norte, para outros uma nova visão de vida, mostrar para todos que a arte e a cultura salvam e mudam vidas!", afirmou Fumassa.



"Transformar. Fazer com que as crianças tenham um contato natural com a arte, e que possam sentir a esperança de novos caminhos e um futuro melhor, através de uma arte que transforma", declarou Faiska, curador do projeto.

Os irmãos pretendem levar o projeto à comunidade pelo menos uma vez a cada dois meses.

Os irmãos pretendem levar o projeto à comunidade pelo menos uma vez a cada dois meses | Foto: Divulgação/Bárbara Gabrielle

"A gente acredita que com esse projeto a gente já está mudando vidas, olhares, caminhos e perspectivas das nossas crianças, adolescentes e até mesmo dos adultos. Algo muito lindo que aconteceu foi ver os olhos radiantes dos adultos prestando atenção em cada palavra que a gente falava. Muitos nos conhecem desde pequenos e viram todo esse processo, onde a gente chegou. Arte e cultura salvam, são o caminho. Muita gente acha que sabe qual é a "cara" da favela, do crime e tudo mais, mas a gente está aqui pra mostrar o outro lado, a "coroa", que tem a cultura, a arte e diversos sonhos e talentos", afirmou o artista Fumassa.

Os irmãos pretendem fazer com que as crianças da comunidade tenham um contato natural com a arte | Foto: Divulgação/Bárbara Gabrielle

O evento foi realizado no Morro da Colina - Rua do Xingu, 722, Complexo da Alma, Amendoeira, São Gonçalo e contou com uma programação repleta de demonstração dos mais variados tipos de arte. No evento também estavam presentes o músico e produtor MC Jota K; a coordenadora e produtora cultural Thaíza Nogueira; a jornalista e mediadora Samara; ativista Isadora Canela; poeta e cantora Lary; a artista visual Nabru, além da fotógrafa e idealizadora Bárbara Gabrielle e da Boutique Filmes, que apoiou o projeto através de recursos financeiros.



O evento foi realizado no Complexo da Alma, localizado no Morro da Colina, no bairro Amendoeira, em SG | Foto: Divulgação

"Quando as pessoas pesquisarem o Complexo da Alma no Google quero que vejam matéria de arte e cultura e não de tráfico, olha o poder que isso tem", disse o artista Faiska.

