Itaipuaçu recebe festival “Arte das Ruas” neste domingo (14)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza neste domingo (14/04), a partir das 14h, o projeto Arte das Ruas na Lona Cultural de Itaipuaçu. O evento, que é gratuito, contará com músicas autorais, batalhas de rima, workshop de grafite com grafitagem ao vivo, além de dança e artesanato.

Leia também:



Maricá realiza primeira edição da Feira de Agricultura Familiar do Centro neste sábado (13)

Feira de Adoção Pet acontece neste domingo em São Gonçalo

No espaço haverá oficinas para ensinar técnicas de pinturas, história da arte e do grafite no Brasil e no mundo. Também terá shows de rap e hip-hop, além de pista de skate, com um coletivo incentivando, principalmente, as mulheres a praticar a modalidade.

Serviço:

Arte das Ruas

Data: domingo (14/04)

Horário: 14h

Local: Lona Cultural de Itaipuaçu