Partage Shopping recebe mais uma edição do Dom Sarau neste sábado (13)

Música, dança, poesia e todo tipo de arte vão tomar conta do palco do Partage Shopping. Neste sábado (13), a partir das 17h, o público está convidado a participar da 28ª edição do Dom Sarau, com a participação de diversos artistas da cidade. O projeto tem como objetivo ser um ponto de encontro mensal para reunir os talentos artísticos da região promovendo a troca experiências, ideias e talento.

O Dom Sarau vai contar com poesia, dança e artes plásticas, para fortalecer o interesse cultural. Também está dentro da programação a apresentação de diversos gêneros musicais, principalmente as músicas autorais dos participantes, para valorizar os artistas gonçalenses.

O evento será realizado neste sábado (13) | Foto: Divulgação

Leia mais

Rio celebra 'Dia dos Povos indígenas' com dois eventos abertos ao público; saiba mais

Autores da Região Metropolitana entram na onda nacional da literatura do autoconhecimento



"Sou artista e há mais de cinco anos venho trabalhando com cultura no nosso município e também sou embaixadora cultural em uma Confederação Internacional, levando os nossos artistas para se apresentarem internacionalmente. Como produtora cultural do Dom Sarau venho construindo sonhos junto com todos aqueles que fazem parte dessa linda história de sucesso", declarou Ligia Helena Carvalho, Produtora Cultural do Dom Sarau.



O presidente e fundador da Confederação Internacional do Livro, Alan Morales, virá ao evento, diretamente do México, para conhecer os Membros Oficiais do Movimento Cultural Internacional Dom Sarau, que há 5 anos tem aberto portas aos artistas gonçalenses na Feira Virtual do Livro.

Entre os talentos que vão se apresentar estão Neidinha Rocha, que irá abrir o sarau com muita música e forró; Beca Carvalho, Alexandre Joss; Cristina Andrade; J.C. Gomes; Thayanni Glória; Maria do Rosário; Jorgge Brasil; Angela Madureira; Pás de Deux; Dan Christovam (Robertinho); Simone Pedrosa; Lú Magalhães; Pedro Garrido; MC Helinho; Ana Luísa Magalhães; Poetinha de Meriti; Adrian Butterfly; Ilton Santos; Clarice Bastos de Souza; Betty Verissimo; Edson e Celeste Souza; Jhorell; Luk's MC GD Rei da Dança (Furacão 2000); MC Juninho Malandro, Rei da Caneta (Furação 2000); Milton Machado; Negueto; Cleidiane Montel e Ze Salvador. A produção cultural é de Lígia Helena Carvalho.

"Nosso encontro é mensal, todo terceiro sábado do mês. Porém, por causa do feriado adiantamos para o dia 13 de abril. No Partage faremos três anos em dezembro e estamos indo para a nossa 28ª edição", contou a produtora, que acrescentou a informação de que artistas interessados "podem se inscrever lá na hora do evento. Temos microfone aberto".

Serviço:

Dom Sarau Partage Shopping

Data: 13 de abril (sábado)

Horário: das 17h às 19h

Local: Praça de Alimentação, 3º piso - Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo.

Saiba mais em: https://www.partagesaogoncalo.com.br / @partageshoppingsaogoncalo ou @domsarau / @ligiahelenacarvalho.

Entrada gratuita

O evento será transmitido pela página oficial do Dom Sarau no Facebook.

1/5 | Foto: Divulgação

2/5 | Foto: Divulgação

3/5 | Foto: Divulgação

4/5 | Foto: Divulgação

5/5 | Foto: Divulgação











*Sob supervisão de Cyntia Fonseca