Autores da Região Metropolitana entram na onda nacional da literatura do autoconhecimento

Muito se fala hoje em dia sobre autoconhecimento, auto expressão, autodescoberta. Mas como, de fato, dar início à jornada de conhecer a si mesmo? Em um mundo cada vez mais acelerado e interconectado, a busca pelo autoconhecimento e pela inteligência emocional se tornou uma necessidade.

Nesse contexto, os livros desempenham um papel crucial, oferecendo insights, orientação e inspiração para quem busca a autodescoberta e o crescimento. Em alguns casos, pode ser uma porta de entrada para a busca por terapias e ajuda profissional.

A busca crescente por autoconhecimento na literatura é notória: na lista de mais vendidos dos principais marketplaces do país em 2024 figuram livros como 'O poder da autorresponsabilidade', de Paulo Vieira, 'Mais Esperto Que o Diabo', de Napoleon Hill e 'Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas', de Dale Carnegie - escrito há mais de 80 anos.

Fazendo um recorte das publicações lançadas recentemente na Região Metropolitana, livros dos mais variados gêneros também chegam com a proposta de lançar luz sobre o autoconhecimento e a inteligência emocional.

No mês de março, Letícia Leal, a autora de Maricá que "escreve para millenials que pagam boletos e sentem dor nas costas", lançou o conto ilustrado 'A sombra sem corpo'. Terceiro livro da autora, o texto metafórico aborda questões como aceitação e a busca por um lugar no mundo; com um final que divide opiniões.

"É a história de uma sombra solitária que decide procurar por um corpo sem sombra com o qual possa se conectar. A Sombra sem Corpo é um livro para todas as pessoas que, de um jeito ou de outro, já experimentaram a solidão", comenta Letícia, autora de 'Burnoutinho' (Editora Minimalismos, 2023) e 'Sólido' (Editora Kazuá, 2020). O livro está disponível na Amazon ou diretamente com a autora em @leticiafernandesleal.

Leia também:

➢ No Dia Nacional da Biblioteca, conheça os espaços de leitura em funcionamento em SG

➢ Antropólogo Jacques D'Adesky lança sua primeira obra literária na próxima quarta (10)

Partindo para as coletâneas, o livro 'Dor que não tem nome', da escritora e jornalista gonçalense Renata Toledo (Apologia Brasil), mergulha nas profundezas da experiência humana, explorando emoções e experiências que muitas vezes são difíceis de articular, essencialmente para as mulheres.

Com uma prosa hábil e sensível, Renata Toledo narra histórias que tocam o âmago de leitores e leitoras, convidando-os a reconhecer e validar suas próprias dores.

O livro pode ser adquirido no site da editora www.apologiabrasil.com.br ou com a autora em @renatatoledoescritora.

E nada como a dor para perceber o momento de focar no autocuidado. Para ajudar a encontrar o caminho de cuidado interno e do olhar para si, a coletânea Autocuidado: o Milagre que vem de dentro, da editora Proverbo, de Maricá, traz relatos reais de autores que escolheram escrever suas vivências com um olhar fraterno, humanista e amoroso.

O livro, organizado pela escritora Rita Carvalho também pode ser encontrado na Amazon ou em www.proverboeditora.com.br.

Outra coletânea que oferece uma rica tapeçaria de histórias, poesias e reflexões sobre o tema, 'Afeto' é uma publicação da editora que leva o mesmo nome, em Maricá. A coletânea, organizada pelos autores Nilton Oliveira e Roberta de Souza, pode ser encontrada no site www.afetoeditora.com.br.

Em Niterói, entre as movimentações mais recentes de publicação voltada para o autoconhecimento está o livro de poesia 'Olhe para dentro', da poeta e professora Liz Negrão. Publicado pela editora Itapuca, a obra, com título autoexplicativo, convida o leitor a olhar para dentro de si mesmo e explorar os labirintos da própria essência, com uma linguagem poética, rica de versos envolventes. O livro pode ser encontrado no site da editora www.editoraitapuca.com.br ou com a autora em @liznegrao.

Nesta quarta-feira, 10 de abril, o antropólogo Jacques D'Adesky, professor visitante na UFF, também lança seu primeiro trabalho literário - após um extenso currículo de lançamentos acadêmicos - "O exílio de um rei", que remete à jornada do autoconhecimento e redescoberta de si mesmo, por meio dos encontros improváveis da vida.

O livro traz uma história envolvente e emocionante que utiliza arquétipos animais para tentar descortinar a figura do pai, grande viajante em sua vida. A pergunta singela "o que é viver verdadeiramente? é um dos temas centrais, que permeia a obra de forma lancinante, como descreve a sinopse.

O lançamento acontece na Livraria da Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro, a partir das 19h. Nascido em Uganda e criado na Bélgica, D'Adesky veio ao Brasil para um ano de pesquisas e não voltou mais. Referência na literatura antirracista, ele é autor do livro 'Uma breve história do racismo', entre outras obras. O livro foi publicado pela editora Dialética e também está disponível na Amazon.