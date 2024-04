Fundação de Artes de Niterói promove encontros com a classe artística para debater políticas voltadas ao setor

A série de encontros começou com os agentes atuantes no campo da música na Sala Carlos Couto - Foto: Divulgação-Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

A série de encontros começou com os agentes atuantes no campo da música na Sala Carlos Couto - Foto: Divulgação-Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

A Fundação de Arte de Niterói (FAN) iniciou, nesta segunda-feira (08), a Escuta Cultural. O objetivo do projeto é reunir nos próximos dias artistas da cidade de diferentes vertentes para discutir políticas voltadas ao setor e ajudar a construir um cenário artístico cada vez mais diverso e democrático. A série de encontros começou com os agentes atuantes no campo da música na Sala Carlos Couto, anexo ao Theatro Municipal de Niterói. Na próxima quinta-feira, vão se reunir atores, produtores e realizadores do teatro.



O mesmo local receberá outros dois encontros. Na quarta-feira (10), estão convocados os artistas, produtores e criadores da Dança, Artes Visuais e Artesanato. E na segunda-feira (15), vão se reunir os agentes que atuam com Literatura e Patrimônio. Independentemente dos campos em que atuam, os artistas poderão também participar de todos os dias.



A presidente da FAN, Micaela Costa, explica que a Escuta Cultural será importante para a criação e consolidação de políticas voltadas aos diferentes setores artísticos em Niterói. Segundo ela, os encontros vão ajudar na formulação do calendário de atividades e eventos culturais de Niterói.



"A FAN está com um conjunto de ações para o ano de 2024. Uma delas é o retorno inclusive do Arte na Rua. A gente acredita que toda a política pública dá mais certo quando você ouve os envolvidos, e os artistas dessa idade são o motivo principal dessas políticas. Há dois motivos principais para a existência da FAN, um é o cidadão, o niteroiense, e o outro são os artistas da cidade. Então, ouvir esses artistas da cidade é fundamental para que a gente consiga fazer uma política pública que seja mais acertada, de acordo com os anseios da cidade", define Micaela Costa.



Serviço:



Escuta Cultural

10/04 – Dança, Artes Visuais e Artesanato

11/04 – Teatro

15/04 – Literatura e Patrimônio

Horário: 18h

Local: Sala Carlos Couto (anexo ao Theatro Municipal de Niterói)

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro - Niterói.

