Cantor Vitinho faz show em Niterói e fala sobre sucesso de novo single

Cantor celebrou sucesso do novo single, "Caos", lançado no início de março - Foto: Layla Mussi

Destaque nas paradas do pagode, o cantor Vitinho aproveitou a passagem por Niterói, na tarde desta quinta-feira (04), para conversar com a equipe de O SÃO GONÇALO sobre os sucessos da carreira e a expectativa para o show que realizará nesta sexta (05) em São Francisco, na Região Oceânica de Niterói, ao lado de Mr. Dan.

Nesta quinta (04), o pagodeiro participou do programa "Rádio Mania Ao Vivo" e cantou alguns de seus principais sucessos nos estúdios da emissora niteroiense. Após o show, Vitinho enfatizou seu afeto pelas apresentações na cidade. "A relação que eu tenho aqui com a galera de Niterói e São Gonçalo é uma relação de muito carinho. A galera sempre me recebeu muito bem, principalmente aqui na Rádio Mania, uma galera que aposta no meu trabalho há muito anos. Me sinto muito à vontade [aqui]", destacou o cantor.

O artista conta que vem de um período de bastante 'correria'; além da agenda apertada de shows, no mês passado, ele também lançou seu novo single, "Caos". A canção é o primeiro lançamento da leva de novos trabalhos que ele pretende lançar neste ano.

Compositor foi atração do "Rádio Mania Ao Vivo" nesta quinta (04) | Foto: Layla Mussi

"A primeira música já saiu e foi muito bem aceita. Graças a Deus vai bater quatro milhões de acessos já, só no YouTube, fora as outras plataformas. Estou bem ansioso para lançar o resto da músicas. Tenho certeza que vai ser um dos melhores repertórios da minha vida", garantiu Vitinho.

Cantando desde os 13 anos de idade, o artista não nega que ainda fica com um friozinho na barriga antes de apresentar um trabalho novo ao mundo, mas explica que o tempo na trajetória artística já o ensinou a lidar com o nervosismo. "Sempre tem aquela dúvida se a galera vai aceitar, mas eu já venho construindo uma relação bastante sólida com meus fãs. De um tempo para cá, eu venho entendendo um pouco mais o que eles querem ouvir de mim. Então, assim, a tensão vai diminuindo um pouco", contou Vitinho.

Cantor se apresenta com Mr. Dan no Praia Clube São Francisco | Foto: Layla Mussi

Filho de músicos, o cantor e compositor é filho do músico Mello e começou a chamar atenção no cenário do pagode quando deixou a cidade de Valença, no interior do estado, para assumir os vocais do grupo Disfarce. Foi com o grupo que ele lançou, em 2008, o primeiro sucesso da carreira: a música"22 Minutos". Vitinho conta que, se tivesse que selecionar um trabalho como o mais especial da trajetória, elegeria essa canção como a mais marcante.

"É muito difícil escolher, mas uma música que tenho muito carinho até hoje é a '22 Minutos'. Foi a minha primeira música composta a tocar na rádio e foi meu pontapé inicial, quando eu saí de Valença para vir morar no Rio de Janeiro e fazer parte do grupo Disfarce. Foi minha primeira música de projeção nacional. Também tem a 'Traição', que foi a minha primeira música na carreira solo a estourar", revelou o cantor.

"A relação que eu tenho aqui com a galera de Niterói e São Gonçalo é uma relação de muito carinho", conta Vitinho | Foto: Layla Mussi

Show em São Francisco

Depois do show na Rádio Mania nesta quinta (04), o canto volta a Niterói nesta sexta-feira (05) para uma noite de muito pagode ao lado de Mr. Dan no salão do Praia Clube São Francisco, a partir das 21h. Na véspera, Vitinho conta que já está com a adrenalina 'no alto' para a performance.

"A expectativa é sempre muito boa. Amanhã vou estar junto com meu irmão Ah! Mr. Dan lá e a gente promete incendiar aquela festa agora", disse Vitinho. O show ainda conta com apresentações de Sueco, DJs Wlad e Maicão. Os ingressos estão disponíveis no site guichêweb.

Serviço - Show de Vitinho & Mr. Dan

- Abertura: Sueco, DJs Wlad e Maicão

- Data: 5 de abril, à partir das 21h

- Local: Salão no Praia Clube São Francisco - Estrada Leopoldo Fróes, n° 700 - São Francisco, Niterói

- Classificação: 18 anos