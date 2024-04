ET? Motorista flagra nuvem no formato do Mac em Niterói

Uma nuvem em formato peculiar chamou a atenção de motoristas que passavam pela Ponte Rio-Niterói no início desta semana. A nuvem, com forma semelhante a do Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, foi registrada por um motorista e compartilhada nas redes sociais pela moradora Kelly Geber. O registrou viralizou entre os internautas, que brincaram com a aparência de "disco voador" da formação gasosa.

Registro viralizou entre internautas nesta semana | Foto: Reprodução/Redes Sociais

No vídeo, o motorista brinca: “O museu de Niterói decolou. O MAC decolou”. Nos comentários da postagem, alguns internautas chegaram a duvidar da veracidade da imagem. O próprio museu, através de seu perfil oficial, compartilhou o registro e escreveu: "Fui dar uma voltinha".

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nuvem de formato peculiar é chamada "nuvem lenticular". Sua forma particular é resultado da ação de ventos fortes na mesma direção. Ela costuma aparecer em regiões montanhosas, mas pode dar as caras em áreas com outras características por conta do deslocamento da atmosfera.

Esta não é a primeira vez que uma nuvem lenticular chama a atenção de moradores do estado do Rio. Em dezembro do ano passado, uma nuvem do tipo foi avistada na Gávea, na Zona Sul do Rio.