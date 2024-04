Projeto 'Clube da Imaginação' anuncia segunda temporada em Maricá

O Clube da Imaginação, que une o estilo de jogo RPG à literatura, chegou às escolas públicas do município de São Gonçalo. No período de fevereiro a junho, o projeto realizou, às segundas e quartas, oficinas criativas online para os estudantes da rede juntando o universo do famoso jogo de interpretação de papéis, ou Role-Playing Game, com a literatura no ambiente escolar.

As oficinas foram gratuitas e foram registradas no canal do Youtube Café com RPG, braço de RPG do Cultura à Milanesa, realizador do projeto. A lista de escolas participantes do projeto está disponível no site. De forma descontraída, uma das características do estilo RPG, o Clube da Imaginação virou documentário e mostrou professores que são também autores de RPG e conhecem suas mecânicas e potencialidades literárias.

O documentário conciliou as oficinas e a evolução dos alunos durante a dinâmica que prometia fruição literária através do RPG, com entrevistas e depoimentos de nomes do cenário, como a editora New Order, uma das maiores do Brasil e única detentora de direitos como Star Trek no Brasil.

O documentário pode ser assistido no Youtube Café com RPG e junto das redes do Cultura à Milanesa, é possível também ver o anúncio da segunda temporada do projeto, saindo de São Gonçalo e indo para a cidade vizinha, Maricá.

Idealizado e conduzido por R. Mendonça Venâncio, professor e autor de livros de fantasia e RPG, o “Clube da Imaginação” tem como objetivo mostrar aos jovens como é o universo dos jogos Role-Playing Game e como a literatura pode se conectar a ele, gerando interesse no assunto e estimulando a formação de novos narradores e escritores.

“Alguém trouxe um livro cheio de regras, com uma história interessante lá e dizendo pra rolar uns dados, a gente foi experimentando e nunca mais parei. Hoje sou autor de livros, professor de História, e devo muito disso ao RPG.", disse o ex-head de RPG do Cultura à Milanesa, que permanecendo como consultor, agora passa o bastão para Diana Santana, que conduzirá a segunda temporada do Clube da Imaginação.

“Um amigo me chamou para criar um personagem na história dele. Conheci o universo do RPG assim e comecei a relacionar a capacidade de criar história com as habilidades pedagógicas. A literatura e o lúdico podem andar lado a lado. Fui convidada a participar do projeto do Clube da Imaginação justamente pelo alinhamento com o que ele se propõe a fazer”.

Com depoimentos de grandes nomes como Jorge Valpaços, da Lampião Game Studio e Anésio Vargas da New Order, o documentário fará uma linha do tempo contando a história do RPG, e seus efeitos na cidade de São Gonçalo.

“Como escritor, artista, estou muito feliz com a primeira temporada do Clube da Imaginação, especialmente podendo entregar o Documentário com tanto conteúdo, música e imagens da cidade de São Gonçalo. Fazer tudo isso tão próximo de quando anunciamos a segunda temporada em Maricá, é revigorante, vamos pra mais uma!", diz Rômulo Baron, fundador da Cultura à Milanesa. “Trabalhamos muito duro em construir nossa comunidade de cultura brasileira, criando conteúdo com filmes, games, e literatura, tudo isso pra mim começou de certa forma, jogando RPG e contando minhas histórias nas mesas do jogo, está tudo interligado”, completou o escritor nascido em São Gonçalo.

“Clube da Imaginação” iniciará sua segunda temporada com também um documentário produzido em coprodução com a Renderizando, produtora de São Gonçalo criada por Ademir Júnior, um dos sócios do Cultura à Milanesa. A ideia é que além dos impactos educacionais e sociais que as oficinas tenham, os documentários possam também contar as histórias regionais que cada local onde o Clube esteve, se conecte com a história global do RPG.

Sobre Cultura à Milanesa

Cultura à Milanesa é uma comunidade com foco na cultura brasileira sem ignorar a contribuição global, que tem por objetivo popularizar as esferas da cultura da primeira à última Bela Arte (“Belartes” como chamamos). Os “cultureses” são guiados pelos nossos produtos, para dicas culturais que vão da Literatura aos Games brasileiros.

A primeira temporada foi apoiada pelo #1 edital de cultura da cidade de São Gonçalo, da Secretaria de Cultura de São Gonçalo.

Serviço

Clube da Imaginação

Quando: Sextas presenciais e terças no Youtube e redes

Horário: 11:30h às 15h

Onde: https://www.culturamilanesa.com.br/

