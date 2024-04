Brasileira se torna nova bilionária mais jovem do mundo

A nova líder da lista de bilionários mais jovens do mundo é brasileira. A jovem catarinense Lívia Voigt, de apenas 19 anos, ficou na primeira colocação no ranking de ricaços com menos de 33 anos realizada anualmente pela revista estadunidense Forbes. Segundo a publicação, Lívia tem patrimônio estimado em 1,1 bilhão de dólares.

A moradora de Santa Catarina não é a única brasileira da lista; sua irmã mais velha - Dora Voigt de Assis, de 26 anos - também está entre os 25 bilionários mais jovens do planeta, de acordo com a Forbes. A fortuna de ambas vem da fabricante de motores e equipamentos elétricos Weg, da qual são sócias minoritárias. A fábrica foi fundada pelo avô das jovens Werner Ricardo Voigt, falecido desde 2016.

Herdeiros de outras empresas, como a Ray-Ban, também integram a lista, formada em grande parte por filhos e netos de fundadores de grandes companhias. Segundo a Forbes, pela primeira vez em mais de uma década, todos os bilionários com menos de 30 anos são herdeiros. Confira o top 5:



1. Lívia Voigt, 19 anos (Brasil) - Patrimônio líquido de US$ 1,1 bilhão (Fonte de riqueza: indústria de máquinas);

2. Clemente Del Vecchio, 19 anos (Itália) - Patrimônio líquido de US$ 4,7 bilhões (Fonte de riqueza: grife de óculos);



3. Kim Jung-youn, 20 anos (Coreia do Sul) - Patrimônio líquido de US$ 1,4 bilhão (Fonte de riqueza: empresa de jogos online);

4. Kevin David Lehmann, 21 anos (Alemanha) - Patrimônio líquido de US$ 3,3 bilhões (Fonte de riqueza: rede de drogarias);

5. Kim Jung Min, 22 anos (Coreia do Sul) - Patrimônio líquido de US$ 1,4 bilhão (Fonte de riqueza: empresa de jogos online).