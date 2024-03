Madonna no Rio: show gratuito na Praia de Copacabana já tem data e horário

Madonna vem aí! A cantora, diva do pop internacional, vem ao Brasil em maio deste ano, onde fará um show gratuito na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, no dia 4 de maio. Os responsáveis pelo evento deram uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (25), com mais detalhes sobre a apresentação:



- O show será transmitido pela Globo;

- A organização espera um público de 1 milhão de pessoas;

- O esquema de segurança será o mesmo do réveillon, com revista e pontos de bloqueio;

- A apresentação deve começar entre 21h30 e 21h45 e terá um total de 2h;

- Imprensa e patrocinadores terão uma área separada;

- Será o único show da viagem da estrela pop para a América do Sul;

- O evento é patrocinado por empresas e pelos governos do estado e capital. A vinda de Madonna é uma iniciativa da Bônus Track, Heineken e o banco Itaú.

A vinda de Madonna ao Brasil já tinha sido confirmada, na última semana, no Instagram do Itaú, banco do qual a cantora é garota propaganda. "Brasil, estou indo", disse a artista em um teaser de apresentação.



“O prefeito Eduardo Paes me deu carta branca e a gente começou a fazer esse projeto em 2022. Mandamos para Los Angeles uma carta para a Madonna a convidando para cantar em Copacabana. Tivemos energia e sorte em estar com o Itaú nessa campanha. Vamos realizar o maior evento da história na música pop. Para a cidade, é um impacto gigantesco na economia e turismo. Só com o 'zumzumzum' os hotéis lotaram. Vai ser espetacular pra a cidade, será a nossa imagem para o mundo inteiro”, disse a secretária de turismo municipal, Daniela Maia.

Os rumores sobre o show de Madonna, antes da confirmação oficial, tinham deixado fãs da pop star ansiosos. Hotéis já relatavam um aumento de 30% na procura e muita gente de fora do Rio já arriscou comprar as passagens.

Esta será a quarta vez que Madonna faz shows no Brasil, a última, inclusive, foi há 12 anos. Ela já apresentou ao país a turnê 'The Girlie Show', em 1993, a 'Sticky and sweet tour', em 2008 e a 'MDNA' em 2012. Desta vez, com a apresentação nas areias de Copacabana, os fãs brasileiros poderão vê-la, seja nas areias da praia ou no conforto de casa.