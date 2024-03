Partage São Gonçalo promove oficinas e caça aos ovos para celebrar a Páscoa

Para celebrar a Páscoa, o Partage São Gonçalo preparou uma programação interativa para toda a família. Em um ambiente acolhedor e temático, o shopping convida todos os moradores da região a participar das experiências gratuitas e deliciosas dessa época. Todas as atividades serão gratuitas e acontecerão no 2º piso do shopping, em frente à Vivara, das 15h às 19h.

Neste domingo (24), acontecerá a Oficina de Biscoitinhos, onde os participantes vão deixar a criatividade fluir e poderão decorar seus próprios biscoitos de Páscoa. Na próxima sexta-feira (29), os pequenos vão colocar a mão na massa e produzir seus cupcakes durante a oficina de confeitaria.

Leia mais



Programações culturais são canceladas por conta das previsões climáticas

Rock Festival São Gonçalo promete agitar Clube Mauá em abril



Já no sábado (30), haverá uma brincadeira com a presença do Coelhinho, símbolo da Páscoa: a Caça aos Ovos. As crianças terão a oportunidade de procurar ovos coloridos e participar de uma experiência lúdica e interativa.



Após as atividades, o público poderá levar para casa suas criações e compartilhar com a família. Para participar das oficinas, os interessados devem se inscrever no site do Partage São Gonçalo. A vagas são limitadas.

Serviço:

Páscoa no Partage São Gonçalo

- Oficina de Biscoitinhos

Data: 24 de março

- Oficina de Cupcak

Data: 29 de março

- Caça aos Ovos

Data: 30 de março

*Horário das atividades: 15h às 19h

*Local: 2º piso do shopping– em frente à loja Vivara - Avenida Presidente Kennedy, 425 – Centro de São Gonçalo

*Inscrições gratuitas: https://www.partagesaogoncalo.com.br/