“Contos para cultivar a alegria" leva a Arte Narrativa para o palco do Sesc São Gonçalo

A narradora e atriz Camila Costa, acompanhada pela musicista brincante Cacá Pitrez, apresenta “Contos para cultivar a alegria", espetáculo inédito de 60 minutos, gratuito, com direção cênica de Ricardo Gadelha e realização do Sesc Rio. A atividade foi selecionada pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar 2024.

“O espetáculo nasce do desejo de cultivar a alegria como enfrentamento à cultura do ódio, às mazelas e às precarizações que nos assolam enquanto sociedade”, explica Camila, criadora da Chama das Histórias, projeto focado no universo das tradições orais, atuando na criação e apresentação de espetáculos, promoção de ações formativas, pesquisa e publicação literária.

“Contos para cultivar a alegria" convoca a plateia a restaurar a alegria, o riso e a festa como forças fundamentais à vida humana. O espetáculo reúne histórias da tradição oral, cantos e ritmos percussivos propondo ao público uma experiência viva para cultivar coletivamente a alegria. São histórias que falam da alegria como alimento para alma, cultivando o viço, a vida saudável e as relações.

A parceria entre Camila e Ricardo no campo da arte narrativa vem sendo construída desde 2019 no projeto Chama das Histórias, no qual os dois assinam a Direção Artística. Neste novo trabalho os três artistas envolvidos lançam mão de suas vivências individuais nas áreas da narração de histórias, teatro, palhaçaria, cultura popular e música, para criar um espetáculo que traz como fundamento a alegria.

A direção de Ricardo Gadelha, aponta para um jogo lúdico e inventivo com o público, a partir de sua trajetória de 20 anos na palhaçaria, teatro de rua e folguedos populares. A bagagem percussiva musical de Cacá Pitrez reafirma nos ritmos populares brasileiros e no coro responsivo das toadas, a aliança entre palco e plateia.

Para realização da pesquisa teórica foi convidada a artista pesquisadora Juliana Franklin, especializada em tradições orais. Juntas, Camila e Juliana, selecionaram o repertório de contos e referências culturais sobre a alegria e o riso que darão sustentação à brincadeira.

“Trazer a alegria como força vital que fundamenta a existência humana, é se colocar em oposição à necropolítica tão disseminados atualmente. Relembrar o essencial, aquilo que nos une enquanto seres humanos, o riso, a festa, a alegria. Esses são princípios presentes em diversas culturas e as histórias de tradição oral guardam esses saberes. Por isso, em tempos como esse que vivemos, em que a alegria, por vezes, se esvai por entre os dedos, é às histórias que devemos recorrer”, reforça a idealizadora do espetáculo.

Confira o calendário de apresentações pelo interior do Estado do Rio:



> 21 Março Quinta às 16h – Sesc Nova Iguaçu



> 23 Março Sábado às 19h – Sesc São Gonçalo

> 25 Abril Quinta às 19h – Sesc Barra Mansa

> 02 Maio Quinta às 15h – Sesc Duque de Caxias

> 24 Maio Sexta às 19h – Sesc Niterói

> 31 Maio Sexta às 19h30 – Sesc Teresópolis

Ingressos Gratuitos

Classificação Etária: LIVRE

Duração: 60 minutos