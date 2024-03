São Gonçalo Shopping celebra 20 anos com show gratuito

O São Gonçalo Shopping completa 20 anos e vai dar de presente para seus clientes um show inesquecível com a banda de pagode Bokaloka. Dia 23, sábado, a partir das 19h, os amantes de pagode e música brasileira vão poder se divertir a valer com o repertório da banda que incluiu hits como "Duas Paixões" e "Amor Sem Idade".

A banda tem uma história longa. Desde o lançamento de seu primeiro CD, "Você Vai Se Amarrar", em 1997, até os mais recentes projetos audiovisuais, o grupo marca presença nas paradas de sucesso e nas rodas de samba pelo Brasil. Com diversos álbuns de ouro e uma legião de fãs dedicados, o grupo se mantém como uma referência no cenário musical brasileiro.

Para o aniversário do São Gonçalo Shopping, o grupo vai apresentar duas faixas inéditas, com participações especiais de Guga Nandes e da Turma do Pagode.

Serviço - Bokaloka

Data: 23 de março, sábado.

Horário: A partir das 19h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito

SÃO GONÇALO SHOPPING

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo

Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5

Tel.: (21) 2018- 5418