III Feira Literária de Rio Bonito terá mais de 25 atrações gratuitas

A Feira Literária de Rio Bonito – FLIRB, um evento que já conquistou o coração dos rio-bonitenses, será realizado no próximo sábado, dia 23 de março, no centro da cidade. Com organização da Secretaria Municipal de Educação, a edição de 2024 tem tudo para criar novas memórias e alegrar os alunos de todas as escolas, moradores e turistas de toda a região. O evento, que é gratuito, conta com mais de 25 atrações e terá início às 8h.

A expectativa de público para a III edição da FLIRB é de 20 mil pessoas durante toda a programação. Com o tema “Vislumbre as histórias que nos atravessam”, a III FLIRB será palco de diversas atividades culturais e literárias para todas as idades, editoras, contação de histórias e conversas com autores.

Dentre as atrações confirmadas estão as apresentações teatrais de Renata Egger e Juka Goulart, Brincantar com Fábio Campello, shows de mágica com Lacraia’s Produções, show da banda Violúdico, entre outras.

De Maricá, a Proverbo Editora e o Instituto Cultural Povo do Livro estarão presentes com stands no evento.

"Vai ser uma grande alegria participar desta edição. Nossas expectativas são as melhores possíveis, que a feira tenha um grande êxito e a gente ajuda a abrilhantar esta festa tão importante da cultura", comentou o poeta Altamir costa, presidente em exercício do instituto.

"Este ano, tivemos a grata surpresa de ter três finalistas no Prêmio Ecos da Literatura e vamos estar com essas obras, com a presença de um dos autores, da categoria infantil, e para mim, pessoalmente, como organizador da antologia que também foi finalista, é uma grande honra estar participando", completa.

Vilson Ferreira, editor na Proverbo, também tem altas expectativas para o evento.

"A Proverbo é uma editora que se propõe a ajudar jovens autores, autores iniciantes e autores independentes a publicarem seus livros. Nos últimos quatro anos, temos cumprido nosso propósito, publicando autores de Maricá, das regiões vizinhas, do estado do Rio e de outros estados do país. Temos participado de feiras literárias em todo o estado e, neste ano de 2024, já confirmamos nossa presença na Bienal do Livro Bahia e na Bienal do Livro de São Paulo. Para a Feira Literária de Rio Bonito, em especial, levaremos livros infantis a preço bem acessíveis, a fim de possibilitarmos o acesso à literatura pelas crianças das escolas da rede pública municipal. Levaremos também clássicos da literatura universal, como O pequeno príncipe, O diário de Anne e Frank, Alice no país das maravilhas e muitos outros", revela.

Confira abaixo, a programação completa das atrações.

NOVIDADE – Neste ano, a Feira Literária contará com pré-eventos anteriores ao grande dia da FLIRB. A Rua Presidente Castelo Branco, denominada Boulevard FLIRB, será palco de um mini festival nos dias 20, 21 e 22 de março com apresentações vários artistas locais da nossa cidade e diversos gêneros músicas, como Sheila Sá, Paula Brito, Bruna Matos, entre outros. As companhias de dança Estúdio Sonharte, Boa Forma Dança e Estúdio Compassos farão alguns flash mobs (intervenções de danças instantâneas) por alguns pontos da cidade. Em parceria com a Conect, o Trenzinho vai passar com muita animação para alegria da criançada.

A FLIRB também é espaço de incentivo e valorização dos artesãos e produtores locais, que terão um stand para comercializar suas obras. Além de movimentar a economia municipal.

20 DE MARÇO – Boulevard FLIRB

11h às 15h | Trenzinho Conect (Rota: Supermarket até Praça Cruzeiro)

18h30 | Guto Prevot e Bruna Matos

19h | Flash mob Estúdio SonhArte

19h30 | Paula Brito, Sheila Sá, e Banda Stratégya

21 DE MARÇO – Boulevard FLIRB

16h às 18h | Trenzinho Conect (Rota: Supermarket, Rua Sete de Maio, Rua da Conceição)

18h30 | Flash mob Boa Forma Dança

18h30 | Roda de Samba com a Família Muniz

19h30 | Anne, Sheila Sá e Banda Stratégya

22 DE MARÇO – Boulevard FLIRB

17h às 19h | Trenzinho Conect (Rota: Bela Vista, Rua Sete de Maio, Av. Manoel Duarte)

10h | Flash mob Estúdio Compassos

17h30 | Pop Rock com Adilson Robles

18h30 | MPB com Ricardinho Leite e Iris Diniz

19h | Flash mob Estúdio Compassos

19h30 | Milah, Sheila Sá e Banda Stratégya

23 DE MARÇO – III FEIRA LITERÁRIA

PAVILHÃO 1 – AVENTURAS

08h | Brincantar – Fábio Campello

09h:30 | Teatro Histórias que fazem bem (Cia ОВА)

10h40 | Teatro Deu a louca em Romeu e Julieta (C. E. Dr. Desembargador José C. da R. Jr)

11h20 | Contação de história com Alessandra

13h40 | Teatro: Maju e o mundo dos desconhecidos- (Renata Egger)

14h50 | Show de mágica LACRAIA’S Produções

15h50 | Tia Carol, bandinha e pernas de pau

17h | Espetáculo Artes do Circo (Mundo de La Costa)

PAVILHÃO 2 – ENCONTROS

08h | Show de mágica LACRAIA’S Produções

09h30 | Teatro A história de Rio Bonito (Juka Goulart)

10h40 | Teatro Drª H20 (Águas dos Rios)

11h30 | Brincantar – Fábio Campello

12h30 | Teatro Cidade Sorriso (Cia OBA)

14h00 | Espetáculo Artes do Circo (Mundo de La Costa)

15H30 | Violúdico

16H50 |Arte no fusca (Ao ar livre: em frente à prefeitura antiga)

18h00 | Contação de história com Alessandra

19H30 | Banda Stratégya com Larah Hyppolito

BOULEVARD FLIRB – PALCO 3

10h | Contação de história “Sofia e o Quebra-cabeça” com Daniele Madureira e alunos da Uniasselvi

13h | Apresentação Musical

14h | Contação de história “A maça e a sopa de letrinhas” com Luciáh Tavares

15h | Contação de história “A tartaruga de rodinhas” com Daniele Madureira e alunos da Uniasselvi

16h | Relaxamento com Yoga com Gabriel Wolkmer

INSERÇÕES FLIRB

11h30 | Personagens da Tia Carol (Empório FLIRB)

11h30 | Banda Circo da Alegria (Empório FLIRB)

11h30 | Personagens do Mundo de La Costa (Empório FLIRB)

12h30 | Arte no Fusca (Empório FLIRB)

14h | Atividades Literárias na Kombiteca da Tia Carol

15h30 | Personagens da Tia Carol (Empório FLIRB)

15h30 | Banda Circo da Alegria (Empório FLIRB)

15h30 | Personagens do Mundo de La Costa (Empório FLIRB)

16h50 | Arte no Fusca (Pavilhão 2)

ARENA CONTANTE FLIRB

09h | “A maça e a sopa de letrinhas” com Luciáh Tavares

09h30 | “A origem da laranja” com Ana Paula Rossi

10h | “A lagarta Medrosa” com Ana Cristina (Borboletando)

10h30 | “O céu não é azul” com Gleiciene Costa

11h | “Chapeuzinho Azul” com Carmem Martins

12h30 | “O macaco e a viola” com Ana Paula Rossi

13h30 | “O empregado mentiroso” com Ana Paula Rossi

14h | “A Mansão” com Rafael Xavier

15h | “Chapeuzinho Azul” com Carmem Martins

16h30 | “O macaco e a viola” com Ana Paula Rossi

16h30 | “O céu não é azul” com Gleiciene Cost

OFICINAS FLIRB – CORETO DA PRAÇA FONSECA PORTELA

09h | Oficina de desenho com o Cartunista Paulo Guaraná

10h | Confecção de quebra-cabeça com os alunos da Uniasselvi

11h | Confecção de material reciclável com os alunos da Uniasselvi

14h | Oficina de desenho com o Cartunista Paulo Guaraná

15h | Confecção de quebra-cabeça com os alunos da Uniasselvi

16h | Confecção de material reciclável com os alunos da Uniasselvi