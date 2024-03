Prefeitura do Rio inaugura a 20ª Cozinha Comunitária Carioca, no Jacarezinho

A exemplo das outras cozinhas, nova unidade servirá 280 refeições diariamente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro

A exemplo das outras cozinhas, nova unidade servirá 280 refeições diariamente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro acaba de ganhar a sua 20ª Cozinha Comunitária Carioca. O secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes, inaugurou, nesta terça-feira (19/03), a nova unidade do programa Prato Feito Carioca na Rua do Rio 8, no Jacarezinho, na Zona Norte. A exemplo das outras cozinhas, ela servirá 280 refeições diariamente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"Desde junho de 2022, quando o programa Prato Feito foi lançado pela Prefeitura do Rio, já servimos mais de dois milhões de refeições apenas nas cozinhas. Agora em março, novas unidades serão inauguradas na cidade e continuaremos levando a elas os programas de qualificação e o nosso banco de oportunidades de trabalho", antecipou o secretário de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes.

A unidade do Jacarezinho é cogerida pelo Instituto Carioca de Atividades (ICA). Além dela, há cozinhas instaladas na Maré, Realengo, Mangueira, Andaraí, Catumbi, Bento Ribeiro, Tanque, Costa Barros, Anchieta, Acari, Beira Rio, Vila Kennedy, Guaratiba, Campo Grande, Vila Aliança, Nova Sepetiba, Ilha do Governador, Recreio e Cosmos.

Leia também:

Cultura divulga listagem final da segunda fase da Lei Paulo Gustavo



Anderson Leonardo, do 'Molejo', recebe alta após 21 dias de internação

No comando da preparação das refeições no Jacarezinho, estão o cozinheiro Francisco Antônio da Silva, de 59 anos, e as ajudantes Josinete Cunha da Silva, de 49, e Zenilda Lessa Gomes, de 59. Às 6h30, eles já começam a fazer as refeições distribuídas até para moradores de outras comunidades, como Manguinhos e Mandela.



"Tem muitos moradores sem condições de fazer uma boa refeição. Além de ajudar a comunidade, a cozinha é uma oportunidade para quem quer trabalhar", explicou o pernambucano Francisco Antônio da Silva , morador do Jacarezinho e que trabalhou por 15 anos na cozinha de uma grande rede de supermercados.

Inscrita no programa e atualmente sem trabalhar, Paloma de Jesus pegou cinco refeições — para ela, os dois filhos e dois irmãos. A jovem, que tem um filho de sete meses e outro de 10 anos, vive apenas com o dinheiro do Bolsa Família. A exemplo dela, Mari Beatriz de Souza também alimenta os filhos com as refeições do Prato Feito Carioca.

"Isso aqui é uma bênção. Meus filhos estavam cansados de comer angu. Esse programa tem que continuar. Ele mata a nossa fome", diz Mari Beatriz de Souza, 48 anos, também moradora do Jacarezinho.

Programa Prato Feito: combate à fome e geração de emprego e renda

As Cozinhas Comunitárias Cariocas, instaladas pela Prefeitura do Rio em regime de cogestão com entidades parceiras, já serviram 2.140.125 refeições desde junho de 2022, quando a primeira unidade foi inaugurada, na Mangueira, até fevereiro de 2024.

Somadas ao Cartão Prato Feito Carioca, que socorreu os trabalhadores informais durante a epidemia de covid, foram mais de três milhões de refeições.

Todos os dias, 280 refeições de 560 gramas — com 200 g de arroz, 100 g de feijão, 130 g de proteína (carnes variadas), 130 g de legumes e uma fruta — são servidas nas cozinhas comunitárias.

Além de atuar no combate à fome, o programa Prato Feito Carioca também vem gerando trabalho e renda, já que diversos profissionais que atuam nas cozinhas moram nos territórios onde elas estão instaladas. E mais: os beneficiários do programa também são inseridos nos programas Trabalha Rio, que oferece oportunidades de emprego em empresas parceiras, e Rio+Cursos, de qualificação dos trabalhadores.