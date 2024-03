Humorista gonçalense viraliza após vídeo recente sobre a BBB Leidy Elin

A gonçalense Isabela Freitas, 30 anos, mais conhecida como Isa Black Woman, viralizou nas redes recentemente, após publicar um vídeo sobre a participante do Big Brother Brasil, Leidy Elin.

Isa, que hoje trabalha 100% no digital através de produção de conteúdo para o Instagram @isablackwoman e TikTok @isablackwoman resolveu fazer um vídeo de comédia (veja abaixo) sobre a atitude de Leidy Elin em jogar as roupas de Davi na piscina. No TikTok a postagem atingiu 3,5 milhões de visualizações.





Vídeo de Isa Bçack Woman atingiu a marca de 3,5 milhões de visualizações Divulgação

Autor: Divulgação

"Na hora que vi o que ela fez na piscina com as roupas do Davi eu fiquei chocada. Estava numa reunião no salão com as minhas trancistas ensaiando para o meu stand up, que seria no dia seguinte. Foi quando peguei o celular e fiz o vídeo de forma intuitiva, mas não imaginava tudo isso não", contou Isa.



A humorista também contou que não conhece a participante do BBB pessoalmente e que a viu pela primeira vez no vídeo de apresentação para o reality show.

"Fiquei encantada de cara e feliz por ver São Gonçalo sendo representado por uma mulher preta retinta trabalhadora e de comunidade", afirmou.

Fake news na web

A publicação de Isa foi refém de notícias falsas, visto que algumas páginas compartilharam o vídeo afirmando que a humorista seria amiga, e até mesmo irmã de Leidy Elin, o que, segundo ela, não é verdade.

"Em respeito aos meus seguidores e ao meu trabalho, eu desmenti isso na mesma hora. A gente que cria conteúdo para as redes sociais aproveita a oportunidade do que está em alta no momento, mas eu jamais seria oportunista de fazer alguém de escada. Meu trabalho é pique 'formiguinha' e não é de hoje que a gente tem relevância, para vir uma fake news e distorcer o que sou ou de que forma eu trabalho", garantiu a gonçalense.

Vídeo de humor

Isa afirma não ter nada contra a participante, e que, independentemente do jogo, torce para que Leidy faça um excelente pós BBB.

"Fiquei triste de ver a conta dela ser derrubada após o episódio. No vídeo de humor fiz até mesmo uma crítica social já que todos que assistem ao programa sabem quem foi a pessoa que disseminou o ódio sobre o Davi para a casa toda", disse.

No vídeo de humor, Isa aparece afirmando, aos gritos, que iria buscar Leidy Elin no Big Brother, e que ela iria acabar com a oportunidade de São Gonçalo de entrar na Globo.

"Que perturbação é essa garota? Eu tô sonhando com uma vaguinha na novela das 21h, atriz, não faz isso não, que que é isso que você tá fazendo. Que isso menina, se controla, tô indo buscar você agora, eu heim", disse um trecho do vídeo.

História de Isa Black Woman

Moradora de São Gonçalo, mãe de Dandara, Ícaro e Zuri, Isa é atriz, humorista e digital influencer.

Isa é casada com Davi Freitas e mãe de Dandara, Ícaro e Zuri | Foto: Divulgação

Casada com o professor de capoeira Davi Freitas, conhecido como Faísca, a artista sempre foi uma criança falante e sonhadora, além de ser amante dos palcos.



"Fui conhecer arte e cultura já adulta e vi o quanto me identifiquei, potencializou o que sempre fui vista e sem saber como usar ao meu favor, eu sofri bullying e sempre fui uma criança sonhadora. Eu era conhecida como a engraçada da turma, mas ao mesmo tempo tinha apelidos como "a metida da favela", isso tudo porque eu sempre tive um olhar a frente do meu convívio. Gostava de inovar e do que era autêntico, e isso me inspira e me atrai até hoje", contou a humorista.

Isa é atriz, humorista e influenciadora digital | Foto: Divulgação

Isa tem um quadro de humor no Instagram de nome "Respeita o meu Close" e usa as redes sociais para mostrar sua arte e dar visibilidade para os vídeos de humor.



"Fui criticada e mal interpretada diversas vezes, um exemplo é a minha risada, que era mal vista na infância e hoje, por ironia do destino, quando iniciei meu quadro, ela se tornou a protagonista. Isso pra mim foi surpreendente, porque foi natural e eu nunca deixei de sorrir, mas não imaginava que um dia ela seria amada e bem vista", contou Isa.

"Não é fácil fazer humor na favela, é uma resistência e infelizmente tem pessoas que não reconhecem como arte e nem imaginam o trabalho que eu tenho com roteiro, cenário e tudo que um quadro humorístico precisa. Trazer São Gonçalo para os meus vídeos vai além do meu ego. Minha casa era no Morro do Abacatão e eu via que no google só tinha tragédia, foi quando pensei que que eu podia sim, de alguma forma, colocar esse endereço e vincular a coisas boas, alegria e leveza. Deu tão certo que não só os moradores do Abacatão se identificaram, como outros moradores de comunidades por todo Brasil", concluiu a humorista gonçalense.

Isa no Abacatão, onde morava e onde começou a fazer os vídeos de comédia | Foto: Divulgação

