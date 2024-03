Nilze Benedicto faz show 'Em nome delas' no Solar do Jambeiro, Niterói

A cantora e compositora Nilze Benedicto, sobe ao palco do Solar do Jambeiro, na quinta-feira, 21 de março, para apresentar seu show "Em Nome Delas". O repertório faz uma homenagem às mulheres, destacando a importância delas na cultura e na sociedade através de suas músicas autorais.

Trazendo estilos diversificados, Nilze apresenta composições que tratam de temas como a luta pela igualdade de gênero, o empoderamento feminino, a ancestralidade, o amor e a saudade. A apresentação é intimista, com voz, violão e percussão e poucos elementos no palco. O projeto é uma parceria com Bibliotecas Populares (Cora Coralina).

Serviço

Show "Em Nome Delas" de Nilze Benedicto

Data: Quinta-feira, 21 de março de 2024

Horário: 14h

Evento Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 - São Domingos, Niterói - RJ